Segunda caída de la Universidad de Chile en lo que va del año. Esta vez, el cuadro laico sucumbió ante Everton en Viña del Mar por Copa Chile, con dos goles tempraneros que sorprendieron a la escuadra laica.

¿Cuál fue la otra caída del cuadro de Gustavo Álvarez? Hay que retroceder hasta el 18 de mayo, cuando la U cayó en el Clásico Universitario ante la Universidad Católica, con un golazo de Fernando Zampedri.

No obstante, la caída en Viña del Mar es aún más preocupante. No porque la Copa Chile tenga mayor relevancia que el Campeonato Nacional, todo lo contrario. Es, en realidad, porque la U pasó por largos minutos de nulo fútbol, sin llegadas y sin crearse ocasiones. Los dos goles tempraneros recibidos ante Everton no son casualidad.

Hace falta traer refuerzos. Eso es lo que pasa por la cabeza del hincha de la U. La llegada de Antonio Díaz no es suficiente y muchos se frotan las manos con la posibilidad de que sea Charles Aránguiz el que venga a devolverle la magia al equipo de Gustavo Álvarez.

¿Qué dijo el técnico de la Universidad de Chile al respecto?

Era una pregunta calada. Tras la caída, no había otra pregunta que rondara. Charles Aránguiz, el Príncipe, tenía opciones de llegada a la U, pero cada vez parecen más lejanas.

Por ello, el técnico azul fue consultado sobre la posibilidad de contar con Charles Aránguiz de cara a la segunda ronda del Campeonato Nacional. Sin embargo, ole mediante, el DT del Romántico Viajero le hizo el quite a la pregunta.

Molesto, Gustavo Álvarez respondió: “No hablo de ese tema. Les pido que respeten mi reserva, mientras tanto me ocupo y hablo de los jugadores que tengo”.

Cabe considerar que la Universidad de Chile cuenta con dos cupos todavía para traer refuerzos, tras la llegada de Antonio Díaz. En el cuadro azul buscan un central y otro volante.