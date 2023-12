Israel Poblete ha sido una pieza clave para Mauricio Pellegrino en la temporada 2023 de la U. El centrocampista es el segundo jugador azul que más minutos tiene en el Campeonato Nacional. Sólo está por detrás de Luis Casanova, el capitán del equipo y uno de los que termina su contrato a fin de año.

Universidad de Chile terminó la primera rueda del certamen en la pelea por el título. Pero en el segundo semestre sufrió un descalabro que lo tiene fuera de los puestos que clasifican a una copa internacional a falta de una fecha por jugar. La débil segunda rueda ha sido una tónica en el Centro Deportivo Azul durante las últimas campañas.

En ese contexto, Poblete fue consultado por el presente del equipo. “Teníamos mucha ilusión de pelear arriba, sobre todo después de la primera rueda. Los rivales nos cambiaron la forma de jugar. Nunca pudimos encontrar el funcionamiento para poder sostener eso”, afirmó el volante de 28 años.

“Nos caímos en el segundo semestre y eso hizo que no pudiéramos pelear el Campeonato. Podríamos haberlo hecho tranquilamente con el plantel que tenemos”, apuntó Poblete, miembro del plantel de Cobresal que ganó el Torneo Clausura de la temporada 2014-2015 con Dalcio Giovagnoli como DT.

Poblete critica a Pellegrino por la segunda rueda de la U: “No encontramos el salto de calidad futbolístico”

Israel Poblete analizó cuál fue la debilidad del staff técnico de Mauricio Pellegrino en la U. “En los partidos contra los equipos que pelean el título nos fue bien. En el primer semestre no nos respetaban tanto. Nos salían a buscar y nosotros de contra lo hacíamos bien”, aseguró el ex jugador de Huachipato y de Unión Española.

“Una vez que empezaron a respetarnos el segundo semestre, se nos metían atrás. Nunca pudimos superar esa barrera y encontrar el funcionamiento para penetrar esas defensas. Pasó por un tema futbolístico, no encontramos el modo de dar el salto de calidad para pelear el campeonato”, sentenció el Isra, uno que termina su vínculo con el Romántico Viajero en diciembre de 2025.

Además reparó en los dos aspirantes al título. “Teníamos un plantel capacitado para pelear. Vemos a Cobresal, que no se reforzó. Huachipato trajo un delantero, se fue Altamirano a la liga de Argentina y ellos siguieron peleando. Por cómo estaba el torneo, eso no es excusa. Teníamos plantel para pelear, pero nos faltó dar el salto de calidad para mantenernos”, dijo el maipucino.

“Estábamos punteros, pero creo que no fue por un gran juego. Tuvimos buenos pasajes en los últimos partidos. Con Católica ganamos, pero en los últimos resultados no se vio reflejado. Hicimos todo lo posible para encontrar ese juego, para dar ese salto de calidad. No pudimos”, marcó también Poblete.

Y tiene claro el porqué. “Los equipos se nos metieron atrás, nos hicieron adelantar las líneas y nos jugaron más a la contra. Eso no lo pudimos resolver, pero me queda la tranquilidad de que el equipo hizo lo mejor posible”, sentenció el “28” del Bulla.

¿Cuántos partidos ha jugado Israel Poblete en 2023?

Israel Poblete ha disputado 28 partidos por Universidad de Chile en la campaña 2023: 26 fueron en el Campeonato Nacional y dos en la Copa Chile. Anotó dos goles, regaló una asistencia y recibió dos tarjetas amarillas.

¿Cuándo juega la U en la última fecha del Campeonato Nacional?

La U cerrará ante Ñublense su participación en el Campeonato Nacional 2023. Aquel partido se disputará el sábado 9 de diciembre en el estadio Santa Laura a contar de las 18 horas, según el horario de Chile continental.

