El entrenador argentino indica que no ha tenido contacto con Luis Roggiero. Adelanta que siempre mira fútbol chileno y que lo buscaron desde Deportes Antofagasta.

Dalcio Giovagnoli descarta conversaciones para llegar a salvar a Universidad de Chile: "Me habían hablado cuando estaba Superman Vargas"

Uno de los buenos entrenadores argentinos que ha venido al fútbol chileno es Dalcio Giovagnoli, gestor del histórico título de Cobresal en 2015. El estratega está sin equipo y su nombre sonó en Universidad de Chile, cuadro que busca estratega tras el despido por malos resultados de Santiago Escobar.

El ex estratega de O'Higgins, sin embargo, aclaró en diálogo con BolaVip Chile que no ha tenido contactos con Luis Roggiero, director deportivo de Azul Azul, aunque en el pasado lo llamó Sergio Vargas para ver sus condiciones.

"De la U te voy a hacer honesto. Me habían hablado cuando estaba Superman Vargas, me había hablado una vez finalizado el proceso, pero nosotros como teníamos la opción de renovar con O'Higgins había prioridad. Por el momento no se ha comunicado nadie", dijo el transandino.

El nombre de Giovagnoli gusta entre los hinchas azules, situación que aprobó el estratega de 58 años: "No leo mucho porque las redes sociales te termina confundiendo también, pero es importante eso. Pero, sí, estoy permanente viendo fútbol chileno".

El DT dijo que siempre está mirando al fútbol chileno y contó que tras su salida de O'Higgins lo fueron a buscar desde Antofagasta.

"Estuvieron la gente de Deportes Antofagasta, estuvo preguntando la situación. Nosotros tuvimos un par de ofertas de la B Nacional (segunda categoría del fútbol argentino) de Gimnasia de Jujuy y Quilmes. No es la idea bajar de categoría, y tuvimos la posibilidad de Jorge Wilstermann de Bolivia donde salimos campeón y realizamos un par de proceso buenos, pero no es la idea ir para allá. Estamos viendo", cerró.