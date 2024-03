Por más de que sea objeto de burlas en redes sociales para muchos, la emoción de los hinchas de Universidad de Chile luego del histórico triunfo en el Superclásico ante Colo Colo, en el Estadio Monumental tras 23 años, supera todos los límites.

Desde llantos desconsolados hasta la presencia de un centenar de fanáticos en Plaza Italia, fueron parte de los gestos tras la victoria. Pero hubo una seguidora azul que en un acto de pasión se realizó un tatuaje de Israel Poblete y la camiseta con la que anotó el gol.

Según reconoció esta hincha a Bolavip, que se hace llamar Susy, “cada vez que jugábamos en el Monumental yo decía, ahora sí, ganamos y me tatúo al que nos dé el gol del triunfo, en cuanto terminó el partido, yo dije ´lo siento mucho, pero me tengo que tatuar’ pese a que a mi marido no le gusta”.

La imagen de esta fanática de la U con el número 8 de Poblete y la fecha del triunfo Superclásico le llegó al futbolista, que en conferencia de prensa se le preguntó por este gesto, y entre risas no podía creer tamaña reacción.

¿Qué dijo Poblete por el tatuaje de hincha tras Superclásico?

“La verdad es que lo vi, me parece demasiado pero bueno, sabemos que el hincha de la U tiene un fanatismo especial, así que agradecerle a esa hincha”, expresó el volante, quien pasó de las críticas al amor incondicional de los azules.

“Yo estoy tranquilo, sé que muchas veces te critican y es parte del juego. Es un tema complicado, sobre todo sabiendo que las redes sociales son tan dañinas, pero uno siempre trabaja en el equipo e intenta ser lo más profesional posible para que el club se posicione en el lugar que se merece”, agrega Poblete.

Finalmente, el héroe azul cierra la página del Superclásico al señalar que “es un hermoso triunfo, no se ganaba hace mucho tiempo en ese tiempo (en el Monumental) y lo disfrutamos mucho, pero ya dimos vuelta la página y pensamos en O’Higgins”.

