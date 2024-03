El Superclásico 195 quedó atrás, pero el triunfo de Universidad de Chile ante Colo Colo, por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2024 en el estadio Monumental, será recordado por mucho tiempo. Este pasado domingo los azules rompieron la maldición después de 23 años y aún celebran con Israel Poblete como héroe.

El mediocampista de la U marcó el único gol del partido en la media hora de partido y le dio tres puntos que van a la historia, más que a la tabla y la estadística. Lo que no se sabía hasta ahora es que Poblete pudo ser jugador de Colo Colo.

El papa de Israel, Hugo Poblete, reveló en LUN que el volante del Chuncho partió en las divisiones inferiores de Coquimbo Unido. A los 14 años fue a probarse a Colo Colo y casi queda, pero sobre la recta final fue desechado.

“El Tata (ex utilero de Cobresal) me preguntó si tenía algún hijo que jugara a la pelota y me dijo: llévalo a El Almendral para que se pruebe e la filial de Coquimbo Unido. Israel tenía 10 años, lo llevamos y quedó”, cuenta Hugo.

¿Israel Poblete en Colo Colo?

La historia sigue con el relato de LUN: “a los 14 años, Israel Poblete fue a Colo Colo, que hizo una prueba masiva de postulantes. Quedó entre los cuatro finalistas, pero había que dejar a dos. El entrenador Luis Pérez optó por otros. Entonces se fue a la filial de Cobresal en Maipú”, publican.

Así las cosas, la historia pudo ser distinta, pero el destino tiene sus propias reglas. Hoy con el último Superclásico sentenciado, en Colo Colo seguramente pensarían dos veces a la hora de decidir en aquella postulación de Poblete.

Cabe considerar que el papá de Israel Poblete “fue lateral izquierdo en la segunda mitad de esa década al lado de Iván Zamorano, Franklin Lobos, Sergio Salgado, Gustavo Huerta y Rubén Martínez”.

Deseo y orgullo de Poblete papá

Hugo sostiene que antes del Superclásico “conversamos el día anterior y lo animé. Le dije que iba a salir todo bien. Él estaba confiado, con ganas de ganar el partido y todo salió tal cual l habíamos conversado”.

“Siempre le propuse a Israel que tomara el fútbol como un trabajo más, sin parafernalia. Y usted lo ve, es quitado de bulla, preocupado de hacer bien su trabajo. No le interesa andar figurando. Está dedicado a su trabajo y su familia”, sentencia Hugo Poblete sobre su hijo Israel, el nuevo héroe y exorcista de maldiciones en la U.

