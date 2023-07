Pellegrino pone paños fríos: "me gustaría que fuéramos una aplanadora, pero esto no es así"

Universidad de Chile sufrió una amarga derrota en su partido contra Unión Española por el Campeonato Nacional. El equipo azul no pudo ante el buen juego de los hispanos y sufrió un duro bajón de realidad luego de dos encuentros ilusionantes en el arranque de la segunda rueda.

Una derrota que pone en entredicho el alza de los universitarios, quienes tendrán un nuevo test este fin de semana, cuando se enfrenten a Palestino. Un rival con el que cayeron en la primera rueda y que durante este año ha mostrado mucha irregularidad, aunque siempre ha sido un rival complejo.

Pero Mauricio Pellegrino, fiel a su estilo, es cauto. Prefiere mirar el vaso medio lleno y destacar que los azules van partido a partido, intentando mejorar sin mirar la tabla y solo pensando en cada vez mostrar una mejor faceta en el juego. Algo que claramente ante la Unión no pudieron lograr.

En conferencia de prensa, el DT argentino puso paños fríos, destacando que “obviamente que me gustaría que fuéramos una aplanadora y ganemos el torneo de punta a punta, pero esto no es así. Eso pasa pocas veces y esto tiene vaivenes. Ya veremos para qué estamos”.

El título: ¿objetivo o objeto de deseo?

Pellegrino además descartó que el título sea un objetivo en sí, ya que para el “un objetivo puede que el equipo juegue mejor que el pasado lunes, que cometamos menos errores. Es muy difícil centrarse en nosotros cuando estás mirando siempre la tabla”.

Incluso se atrevió a filosofar con la industria televisiva. “Un objetivo de resultado es como decir que quiero que mi programa tenga 40 puntos de rating. ¿Estás seguro de que podrás alcanzar los 40 puntos de rating?”, reflexionó.

“La situación de los resultados son vaivenes. Yo no he escuchado nunca a los jugadores decir que no están bien por la posición de la tabla. Uno tiene que centrarse en el juego y este es un equipo que está haciendo muchísimas cosas bien y que está creciendo mucho en todo sentido”, destacó.

“Eso no quiere decir que vayamos a ganar todos los partidos. Eso no quiere decir que de golpe nos transformemos en la mejor U de su historia. Nuestro pasado reciente no ha sido ese. Creo que es ahí donde hay que poner en valor lo que se está trabajando”.