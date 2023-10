Patricio Yáñez barre el piso con Lucas Assadi en U de Chile: "Cuando entra no la toca"

Universidad de Chile está ad portas de cerrar la fecha 25 del Campeonato Nacional 2023. El equipo que dirige Mauricio Pellegrino enfrentará a Audax Italiano este lunes en un partido clave, ya que de perder, los laicos podrían quedarse sin técnico.

En la última formación que trabajó el DT cordobés, nuevamente Lucas Assadi se quedó en la banca de suplentes. El entrenador decidió volver a dejar como alternativa a la joyita de su equipo y las voces en contra no tardaron en aparecer.

Uno que sí está a favor de esta decisión de Pellegrino es Patricio Yáñez. En el programa Puntapié Inicial de Radio Agricultura este lunes, el ex futbolista barrió con el mediocampista de la U y defendió que siga sentado en la banca de suplentes.

“Está para jugar, tiene condiciones, pero lo pones en una cancha y de repente juega de Assadi y de repente juega de suplente de los suplentes, entonces no le cargues la mano al técnico diciendo ‘bueno, ¿y Assadi?’ si cuando entra no la toca”, comentó Yáñez.

Además. le respondió a Matías Fuenzalida para seguir complementando el punto de que el puentealtino no merece ser titular. “No le tiremos el misil como se lo estás tirando a Pellegrino porque no pone a Assadi, porque antes con Assadi y Osorio no pasaba absolutamente nada”, agregó.

“Le estás pegando a Pellegrino por no poner a Assadi como si fuese el Messi del fútbol chileno. Es un tremendo jugador, de gran proyección, pero que no pasa absolutamente nada en la U. No mueve la aguja, así es que respetemos al técnico Pellegrino”, sentenció Yáñez.

¿Cómo ha sido la campaña de Assadi en la U?

Durante la presente temporada, Lucas Assadi ha disputado 18 partidos de Campeonato Nacional y uno de Copa Chile con Universidad de Chile, donde ha convertido cuatro goles.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

Universidad de Chile volverá a las canchas este lunes 2 de octubre a las 19:00 horas, cuando enfrenten al cuadro de Audax Italiano. El partido será válido por la fecha 25 del Campeonato Nacional y se jugará en el estadio Santa Laura.