Patricio Mardones llama a dar vuelta la página por Darío Osorio en U. de Chile: "No es Marcelo Salas"

La venta de Darío Osorio al fútbol de Dinamarca ha movido la semana de Universidad de Chile en la previa del Superclásico ante Colo Colo, como una gran ausencia para el partido del sábado en Santa Laura.

Pero uno histórico de los azules, Patricio Mardones, baja las revoluciones a los hinchas con la salida del joven atacante, dejando en claro que no estaba siendo un aporte real.

No lo lamenta

Fue el Midtjylland el club que vino a buscar a Darío Osorio, donde, en una rápida negociación, lograron llevarse a una de las joyas de Universidad de Chile.

Por lo mismo, no estará presente en el Superclásico del sábado ante Colo Colo, una ausencia que, para Mardones, no es fundamental en el equipo de Mauricio Pellegrino.

“En cuanto al funcionamiento del equipo, en lo colectivo Darío no era un titular indiscutido”, comenzó explicando en DirecTV.

“Era un chico joven que tiene cosas y va a seguir creciendo como jugador, pero tampoco es el jugador que decidía un partido, no es un Marcelo Salas que a los 19 ya era diferente”, precisó.

Más allá de Osorio, cree que los azules han tenido otros problemas en sus enfrentamientos con los albos.

“Universidad de Chile no ha logrado plasmar superioridad en un clásico ante Colo Colo. Los momentos de la U son inciertos, no logran mantener una campaña, no se sienten superiores”, finalizó.

¿Cuáles son los números de Darío Osorio en la U?

Darío Osorio es formado en Universidad de Chile y alcanzó a jugar dos temporadas en el plantel de honor azul. Allí disputó 54 partidos, sumó 11 goles y dio cinco asistencias.

¿Dónde jugará Darío Osorio?

Darío Osorio está realizándose los exámenes médicos de rigor, previos a firmar su nuevo contrato con el FC Midtjylland de Dinamarca, que pagó a la U por el 80 por ciento de su pase cerca de seis millones de dólares.