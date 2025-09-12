La Supercopa 2025 finalmente se jugará este domingo en el estadio Santa Laura. Colo Colo como vigente campeón de la Liga de Primera enfrentará a Universidad de Chile, último monarca de la Copa Chile.

Y fue Claudio Borghi quien le puso pimienta al Superclásico válido por la Supercopa al asegurar que el certamen es “una copita” sin mucha importancia.

Pero el ex jugador y otrora entrenador de Colo Colo tuvo respuesta azul: fue Patricio Mardones el que manifestó su opinión contraria con el Bichi.

“Todas las finales, ya sea de campeonato o lo que se jueguen, son importantes. No es una copita más. Yo creo que los jugadores van a salir con todo al partido. Le doy la importancia que tiene una Supercopa, al margen de todo lo que ha rodeado al encuentro”, dijo Mardones a BolaVIP Chile.

Pato Mardones: Supercopa y Superclásico

Además, el ex 8 azul agregó que “la U tiene que hacer una buena presentación, porque anímicamente le haría muy bien al equipo de cara al partido de Copa Sudamericana ante Alianza Lima”.

Consultado si un triunfo azul sería darle el golpe de gracia al pésimo año centenario de Colo Colo sentenció que “es una posibilidad, pero los clásicos son clásicos. Si bien no es en el torneo nacional, nunca va a ser bueno caer en un partido de esta magnitud”.

El duelo entre la U y Colo Colo, por la Supercopa de Chile 2025, se disputará este domingo 14 de septiembre, desde las 15:00 horas, en el estadio Santa Laura. El ganador se llevará el primer trofeo de la temporada.

En el registro reciente, el pasado 31 de agosto, en el último duelo de ambos equipos, Colo Colo venció por 1-0 a Universidad de Chile en el Superclásico del estadio Monumental, con solitario gol de Vicente Pizarro por la Liga de Primera.

