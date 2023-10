Lucas Nervi se ha transformado en la gran sensación del Team Chile en los Juegos Panamericanos en las últimas horas. El atleta se quedó con la medalla de oro en el lanzamiento de disco y ha generado la locura en los fanáticos del deporte en nuestro país.

Su carisma y su loca celebración enamoraron a los hinchas presentes en el Estadio Nacional. Sin embargo, en el recinto de Ñuñoa hubo un hecho que, para muchos, fue un claro guiño a la U.

En varios momentos de su festejo, Lucas Nervi fue captado con sus manos haciendo un gesto con el que se identifican los fanáticos de Universidad de Chile. Las cosas escalaron a tal punto que este martes, tras ganar el oro, aclaró todo.

Lucas Nervi descarta ser hincha de la U pero no le cierra la puerta

Lucas Nervi pasó de ser uno de los atletas a uno de los héroes del Team Chile en los Juegos Panamericanos. Consiguiendo el esquivo sexto oro para nuestro país, el lanzador de disco se transformó en una de las grandes figuras en lo que va de Santiago 2023.

En su celebración, el campeón panamericano fue fotografiado realizando un gesto con su mano que para muchos significaba su amor por la U. No obstante, fue el propio medallista quien lo descartó por completo y aclaró todo.

En conversación con TVN, Lucas Nervi abordó el supuesto guiño a Universidad de Chile y lo negó. “Me dijeron que era chuncho y nada que ver. Yo soy del metal”, lanzó.

Con esto, el medallista panamericano no sólo reconoció su amor por dicho estilo musical, sino que aprovechó de dejarle una puerta abierta al Bulla. “Si me apadrinan no hay problema”, dijo entre risas.

Finalmente, el chileno se refirió al parecido con Ben Brereton Díaz, con quien lo han comparado en redes sociales. “Me lo han dicho harto, que soy Ben Brereton más musculoso o con retención de líquidos”, sentenció a tono de broma.

Lucas Nervi disfruta de su gran momento luego de darle un nuevo oro al Team Chile en los Juegos Panamericanos. El campeón panamericano ahora piensa en los próximos pasos en su carrera, mientras el país lo llena de cariño por su tremendo e inesperado logro en Santiago 2023.

¿Qué te ha parecido la actuación de Chile en los Juegos Panamericanos Santiago 2023? ¿Qué te ha parecido la actuación de Chile en los Juegos Panamericanos Santiago 2023? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo terminan los Juegos Panamericanos Santiago 2023?

Los Juegos Panamericanos Santiago 2023 comenzaron el pasado 18 de octubre y se disputarán hasta el próximo domingo 5 de noviembre. Su cierre será en el estadio Bicentenario de La Florida.

¿Cuántas medallas de oro tiene Chile en los Juegos Panamericanos Santiago 2023?

Chile tiene un total de seis medallas de oro en lo que va de Juegos Panamericanos Santiago 2023. Lucas Nervi (lanzamiento de bala), Emile Ritter (esquí acuático), Francisca Crovetto (tiro) y las tres preseas del remo (Antonia Abraham, Melita Abraham, Victoria Hostetter, Magdalena Nanning, Ignacio Abraham, Alfredo Abraham, Nahuel Reyes, Marcelo Poo, Antonia Liewale e Isidora Niemayer) son las obtenidas hasta ahora.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.