Maxi Guerrero ha sido uno de los puntos más destacados del inicio que ha tenido Gustavo Álvarez como DT de la U. Los azules vencieron por 1-0 a la Unión Española en la séptima fecha del Campeonato Nacional 2024. Y la sociedad por la banda derecha nuevamente dio frutos al puntero exclusivo del certamen.

Un gran descuelgue ofensivo de Fabián Hormazábal terminó con un preciso pase rasante que Guerrero empalmó con un derechazo fuerte para anotar el único gol de la victoria. Luego de eso, ambos exjugadores de Deportes La Serena celebraron con una fusión propia de la serie Dragon Ball.

Además de eso, y de la felicidad que provoca tener al equipo en la cima de la tabla, el “7” del Romántico Viajero tocó otro punto. Uno relativo al director técnico argentino que llegó desde Huachipato al Centro Deportivo Azul. Porque Álvarez le ha dado indicaciones claves a Maxi para generar nuevas características en el repertorio futbolístico de uno de sus jugadores más determinantes.

Fue el propio Guerrero quien explicó ese valor extra. “Le ha añadido más al juego por dentro. Me he sentido muy cómodo. Si bien jugaba más en la banda y estaba siempre en un duelo por la orilla, me ha provocado ir hacia adentro”, contó el exatacante de Rangers de Talca.

Algo a lo que le sacó provecho en el duelo frente a los hispanos, que todavía están enfurecidos por un supuesto penal contra Emiliano Vecchio. “A veces se dan más espacios en el medio, prefería tirarme un poco más atrás y dar un poco más de juego. Me sentí muy cómodo”, describió Guerrero de su rol en el estadio Santa Laura.

Maxi Guerrero aplaude su progreso gracias a Álvarez en la U

De hecho, ese movimiento que se dio en el gol de Maxi Guerrero es parte del trabajo que Gustavo Álvarez realiza durante las semanas en la U. Así al menos lo describió el goleador de la noche, quien llegó a tres conquistas en el Campeonato Nacional 2024.

“En la semana siempre se practica la jugada para llegar al gol: que yo llegue al primer palo o al punto penal. El Fabi sacó un buen centro y lo aproveché”, detalló Guerrero tras ese remate inatajable para el portero uruguayo Franco Torgnascioli.

Pese a la distancia mínima, el Maxi valoró la victoria ante un rival complicado. “Fue un partido difícil. Ellos tenían buenos jugadores que dejaban descolgados para jugar de contra. Creo que se vio reflejado. Nosotros pudimos manejar un poco mejor la pelota el segundo tiempo. Gracias a dios se dio el gol, hicimos una buena jugada y la terminé con un gol”, sentenció el “7” del Bulla.

Así va la U en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Universidad de Chile mira a todos desde arriba en la tabla de posiciones al cabo de siete fechas del Campeonato Nacional 2024.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!