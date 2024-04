Emiliano Vecchio fue uno de los más molestos después de la derrota de Unión Española frente a Universidad de Chile. El mediocampista no perdonó al árbitro Diego Flores por no cobrar un penal a favor de los hispanos y, por sus alegatos al juez, fue expulsado cuando el partido ya había terminado.

Luego, en zona mixta, Vecchio aseguró que Flores le dijo que el golpe que le dio Marcelo Morales a los 60′ debió ser penal. “Cuando el árbitro estaba dentro del vestuario dijo que sí hubo un contacto, que había sido penal, pero ya era tarde”, acusó a los medios de comunicación.

“El árbitro dijo que fue penal a un dirigente y una persona de nuestro cuerpo técnico”, agregó Vecchio. “Nos vamos enojados, tristes… Es penal clarísimo. Muchas veces es difícil hablar, pero fue penal claro, lo vio todo el mundo”, manifestó después.

Sobre su expulsión, dijo que “cuando termina el partido, yo le voy a decir que de ocho minutos jugamos cuatro y que los otros cuatro estuvieron tirados en el piso. Ahí me expulsó. Ni entendí la tarjeta roja. Jamás insulté, nunca lo haría. Reclamo cuando corresponde”.

La transmisión de TNT Sports captó el momento en que Flores le sacó la segunda tarjeta amarilla a Vecchio, pero no lo que dijo el jugador. Después de la expulsión, el capitán hispano se plantó frente el árbitro. “Eres un soberbio, no se puede hablar. ¿Por qué me echas?”, le recriminó. No recibió respuesta.

El argentino no podrá estar para el siguiente partido de Unión Española y se perderá la visita de Everton este sábado 13 de abril. En el caso de Diego Flores, habrá que ver si el Comité de Árbitros de la ANFP se pronuncia respecto a esta polémica.

