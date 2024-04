El duelo entre Unión Española y Universidad de Chile, donde la U logró un triunfo que la llevó a la punta del Campeonato Nacional, estuvo marcado por incidentes. El lanzamiento de proyectiles a la cancha, piedrazos entre barristas y un hincha hispano herido fueron algunos de ellos.

A los 33′, cuando Bastián Roco estaba en el piso después de un golpe no intencional de Pablo Aránguiz, empezaron a caer elementos como encendedores, piedras y monedas desde la Galería Norte. Mientras algunos jugadores hispanos atendían a Roco, fanáticos lanzaban cosas a la cancha.

Un guardia tuvo que tapar al defensa con un quitasol para que no fuera herido en el suelo. Franco Frías, en tanto, también cayó al piso después de que una moneda lo impactara en el rostro. El árbitro Diego Flores, quien conversaba con el jugador en el preciso momento, informó a sus colegas.

El juez tomó el objeto caído y lo llevó hacia el cuarto árbitro, pidiendo que se usaran los altavoces para advertir a la hinchada de la U. A pesar de eso, se reportaron más incidentes en el Santa Laura. La situación escaló en el entretiempo y se denunciaron piedrazos entre barristas de ambos lados.

Quizás lo más grave de la noche fue la denuncia que hizo un joven a través de Twitter (@SEXONSO_95), quien mostró una foto con un parche en la frente. “Esto sí que no puede pasar. Estaba en la barra como normalmente lo hago y me llegó un piedrazo. ¿Por qué no cortaron Andes antes? ¿Por lucrar? ¿Por ganar más plata? Dirigentes, ustedes sí que son una vergüenza total”, escribió.

Cabe recordar que Unión Española dispuso más de la mitad de las entradas de este partido para los hinchas visitantes. De un aforo autorizado de 15 mil personas, se permitió la venta de tickets para nueve mil fanáticos de la U. Ahora, se espera el informe arbitral de Flores y castigos que le puedan caer a los azules.

