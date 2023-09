Mauricio Pinilla revive su fallido traspaso a Colón: "La U no me hizo ningún favor"

Mauricio Pinilla fue protagonista de una de las más grandes polémicas de Universidad de Chile en los últimos años. En 2018, el ahora exdelantero arrancó del club azul para reforzar a Colón de Santa Fe.

Pinigol firmó un principio de acuerdo con el cuadro argentino y se fue del Centro Deportivo Azul mientras la U vivía, sin saberlo, el comienzo de cuatro años siguientes peleando el descenso. Por ende, el hincha pasó del amor al odio con él. Sin embargo, su fichaje se cayó a último minuto, y revivió esa situación.

Mauricio Pinilla: “La U no me hizo ningún favor”

Este jueves 14 de septiembre el panel de Deportes en Agricultura debatía sobre la renovación de Matías Zaldivia en el Romántico Viajero, quien tendrá que cumplir una determinada cantidad de minutos para que esta se haga automáticamente, y él recordó su caso.

Mauricio Pinilla no guardó silencio y aprovechó su micrófono para comparar el momento que vive el defensa central del Chuncho con el que le tocó vivir a él en su tercer y último paso por el Bulla.

“Esto es lo que pasa generalmente con los contratos de los jugadores grandes“, disparó de entrada Pinigol, quien después se lanzó con todo.

“A mí me decían: ‘¡Te quieres ir a Colón y acabas de renovar!’ No papá, a mí nadie me renovó en la U, se renovó el contrato automático. Yo por los minutos jugados ya tenía el contrato renovado”, complementó.

“Muchos me decían que quería ir a renegociar mi contrato y no fue así. La U no me hizo ningún favor a mí“, concluyó.

¿Cuántos años jugó Mauricio Pinilla en la U?

Pinilla es formado en Universidad de Chile, donde debutó como profesional en 2002. Tras eso tuvo un breve regreso a los azules en 2007 y su último paso por el club azul fue entre 2017 y 2018.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

Este sábado 16 de septiembre la U jugará un amistoso ante Santiago Morning, pero volverá a la acción oficial el domingo 24. Por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2023, los azules visitarán a Deportes Copiapó.