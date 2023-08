Mauricio Pinilla barre el piso con Darío Osorio: "No ha marcado ninguna diferencia en Chile"

Darío Osorio ha causado un verdadero terremoto en Universidad de Chile en la previa del Superclásico. El joven extremo decidió partir y este jueves fue presentado como nuevo refuerzo del Midtjylland de Dinamarca.

La Joya azul emprendió el rumbo a su primera experiencia en Europa, buscando el protagonismo que no tuvo en la U. Sin embargo, su salida no dejó contentos a todos y reflejo de ellos fueron los dardos de Mauricio Pinilla.

Darío Osorio es criticado por Mauricio Pinilla tras salir de la U

En la última edición de Deportes en Agricultura, Mauricio Pinilla simplemente no tuvo piedad con Darío Osorio. El ex delantero no se guardó nada y le dio con todo a la joven figura azul.

“Obviamente ese fútbol es más competitivo, pero Darío Osorio no ha marcado ninguna diferencia en Chile como para ir a marcar una diferencia afuera”, señaló Pinibomber.

En esa misma línea, Mauricio Pinilla señaló que “Darío Osorio está más cerca del piso que del cielo”. De hecho, dijo que “Si un jugador no cambia su actitud, va a rebotar donde vaya, en cualquier lugar del mundo”.

Finalmente, el ex delantero dijo que el joven canterano azul ni siquiera tuvo méritos para jugar en las últimas fechas. “Los últimos partidos que jugó en la U, no los merecía jugar y lo hizo por presiones del club”.

¿Cuándo se juega el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo?

El Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo está programado para este sábado 2 de septiembre. El duelo está pactado para las 15:00 horas en el estadio Santa Laura.

¿Cuándo puede debutar Darío Osorio en Midtjylland?

Darío Osorio ya firmó su contrato y es parte del plantel del Midtjylland. Su debut puede ocurrir este domingo 3 de septiembre, cuando enfrenten al AGF desde las 15:00 horas.