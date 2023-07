Zaldivia no suelta el título con la U: "El torneo es irregular, imposible bajarnos"

Matías Zaldivia confirmó que tiene una lesión que lo tiene, según el dolor que él mismo reconoció sentir, con un pie fuera del duelo de la U ante O’Higgins el próximo fin de semana por la fecha 20 del Campeonato Nacional 2023.

El defensa central argentino-chileno llegó a la Clínica MEDS para hacerse los exámenes de rigor tras quedar lesionado ante Magallanes, y desde ahí también aprovechó para dejar en claro que los azules no se bajan de la pelea por el título.

“Imposible bajar a la U”

Zaldivia fue consultado sobre si hay o no que bajar al Chuncho de la pelea por la corona en el torneo criollo, y de entrada no deja ningún espacio para las dudas: “No, nunca“, disparó.

“Si te fijas somos diez equipos en seis puntos, el campeonato está muy parejo y fue muy irregular, así que imposible bajarnos“, complementó el zaguero de la U.

Sobre si hay o no preocupación por las tres derrotas al hilo, Zaldivia expuso que “hay que mirar un poquito para atrás, ver a comienzo de año como estaba el club y como fueron los años anteriores”.

“Hoy estar en zona de clasificación a copas, si miras los años anteriores, tampoco está mal“, añadió.

Eso sí, expone que “obviamente hace dos fechas estábamos ahí arriba, pero todavía seguimos estando a pocos puntos“.

Después añade que “tenemos que jugar con muchos de los equipos que están arriba así que hay que tener tranquilidad”.

“Dimos un paso adelante”

Sobre las palabras de Mauricio Pellegrino, que señaló que el Bulla jugó ante la Academia como equipo grande, Zaldivia resalta que “sí, lo dijo en el vestuario, todavía no volvía del partido y por ahí cuando juegas es difícil analizarlo adentro”.

“Creo que en función de la tenencia de la pelota si dimos un paso adelante, pero después también hay que seguir mejorando muchos aspectos tenemos que seguir mejorando y cuando se pierde es difícil mirar el lado positivo”, apunta.

Así, para cerrar le preguntan por el ánimo a un mes del Superclásico. “Nos preocupa seguir mejorando en lo que estamos fallando, partido a partido, pero no estamos pensando en el clásico, solo en O’Higgins”, concluyó.