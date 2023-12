Luis Casanova dejó en duda su futuro en Universidad de Chile. El capitán de los azules cerró el año con la victoria sobre Ñublense en el Campeonato Nacional en lo que pudo haber sido su último partido: ahora, termina contrato y desconoce si renovará para la temporada 2024.

Luego del triunfo en la fecha 30, Casanova comentó a los medios de comunicación que “la otra semana me parece que se juntan y vamos a ver qué pasa. A cualquiera le gustaría quedarse”. Además, reconoció que no tuvo el mejor semestre con la camiseta de la U.

“Me hubiese gustado terminar como estuve en el primer semestre, que era como me venía sintiendo bien y ahora no pude. Me hago una autocrítica también. En mi casa, más tranquilo, lo voy a pensar bien y que sea lo que Dios quiera”, agregó el defensa central.

Sobre la salida de Mauricio Pellegrino, quien completó su año en la U, comentó que “se terminó el proceso. Las despedidas siempre son difíciles, pero por algo pasan las cosas y quizás el futuro de la U es otro. Lo mismo pasa con nosotros como jugadores”.

“No soy quién como para decir si me hubiese gustado que siguiera o no. Yo no sé tampoco si seguiré, creo que el que llegue o la decisión que tomen que sea lo mejor para la U”, cerró el central con pasos por O’Higgins, Unión Española, Unión La Calera, San Marcos de Arica y Deportes Temuco.

Luis Casanova y el mal año de la U: “Es un aprendizaje”

Luis Casanova además abordó el mal año de Universidad de Chile. A pesar de un buen comienzo en el Campeonato Nacional, donde incluso alcanzaron la punta durante el primer semestre, el equipo que lideró Mauricio Pellegrino se desinfló y ni siquiera alcanzó un cupo a Copa Sudamericana.

Sin embargo, el capitán del Romántico Viajero no quiso calificar el año como un fracaso. “Más que un fracaso, es de aprendizaje. Se hicieron cosas bien y cosas mal, así que lo mejor es aprender de eso para que no vuelva a pasar y entregarle a la gente lo que se merece”, comentó.

¿La U debe renovarle a Luis Casanova? ¿La U debe renovarle a Luis Casanova? YA VOTARON 0 PERSONAS

“Hay detalles que hay que corregir de todos. Espero que el próximo año le vaya bien a la U y como lo dije, darle una alegría a la gente que se lo merece”, cerró Casanova.

¿Qué viene para la U?

Universidad de Chile dio inicio a sus vacaciones tras finalizar la temporada y se prepara para una poda masiva. La continuidad de varias figuras será analizada, a la espera de que un nuevo técnico llegue a armar el proyecto para la temporada 2024.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.