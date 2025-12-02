Gustavo Álvarez sacudió a Universidad de Chile al anunciar que no continuará al mando del equipo. De esta manera, los Azules perderán a uno de los mejores entrenadores que han tenido. Así lo afirman los números.

Hace rato que la había alarmas que mostraban un desgaste en la relación entre el director técnico y la dirigencia. Pese a que Michael Clark y el propio Álvarez lo negaron en más de una oportunidad, finalmente fue el propio argentino el que confirmó que cuando el río suena, es porque piedras trae.

Los registros de Gustavo Álvarez

Gustavo Álvarez arribó a Universidad de Chile a inicios del 2024, luego de ser campeón con Huachipato. En el Romántico Viajero, rápidamente logró que el equipo se olvidara de la lucha por el descenso y volviera a ser protagonista en el fútbol chileno.

La gran deuda del entrenador en el CDA, será el no haber podido ganar el título nacional, perdiendo el torneo en 2024 ante Colo Colo y el 2025 contra Coquimbo Unido. Más allá de ese hecho, su ciclo en La Cisterna tiene muchos más hitos positivos que negativos.

ver también La burla despiadada a Michael Clark ante la salida de Gustavo Álvarez de U. de Chile

De acuerdo a los datos de Luis Reyes, Gustavo Álvarez es el tercer técnico con mejor porcentaje de victorias de la historia de Universidad de Chile. En 91 partidos, registra 52 partidos, 19 empates y 20 derrotas. Alcanza un 64,1% de efectividad y solo es superado por Washington Urrutia (64,6%) y Jorge Sampaoli (67,9%).

Los grandes hitos de Álvarez en Universidad de Chile, han sido los títulos de la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025, donde goleó a Colo Colo por 3-0. Además, logró que el Bulla ganara en el Monumental luego de 22 años y llevó al club a la semifinal de la Copa Sudamericana, volviendo a estar entre los cuatro mejores de un torneo internacional luego de 13 años.

Publicidad

Publicidad

Gustavo Álvarez se irá de U. de Chile con dos títulos bajo el brazo. Imagen: Photosport

Gustavo Álvarez dirigirá ante Coquimbo Unido y Deportes Iquique sus últimos dos encuentros en Universidad de Chile. Su última misión, será conseguir los pasajes a la Copa Libertadores 2026.