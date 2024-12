Segundo día de pretemporada en Universidad de Chile, donde el plantel continúa realizándose evaluaciones médicas con miras a iniciar los trabajos en cancha. Entre los que acudieron a la Clínica MEDS estaba el venezolano Bianneider Tamayo.

El defensa central de 19 años, habitual seleccionado de su país, aprovechó la instancia para hablar con la prensa y a través de ella meter presión tanto al cuerpo técnico como a la dirigencia de Azul Azul para un tema en particular.

A mediados de enero, se disputará el Sudamericano Sub 20 en Venezuela, donde jugadores como Ignacio Vásquez podrían decir presente, pese a no ser fecha FIFA. Por lo mismo, Tamayo comienza a meter presión para poder defender a la “Vinotinto”.

Llegó como refuerzo a la U y mete presión para jugar por Venezuela

“El Sudamericano es una vitrina gigante para uno como jugador. Me encantaría estar”, adelantó el defensor quien agrega que “espero que el club respete mi proceso. Ahora mi presente es la pretemporada y estamos con todo en eso”.

En esa línea, el central de la U advierte que “el club hasta ahora me da el ok y jugaré el Sudamericano sin problema”. Además, Tamayo sostiene que “vengo con todas las ganas. El año pasado no pude jugar, llegué con el equipo ya conformado, me tocó entender eso, pero ahora comenzamos todos de cero”.

Se le preguntó por los dichos del técnico Gustavo Álvarez sobre que le faltaba aún para entrar en su consideración, a lo que respondió que “lo del profe es lo que siempre he dicho, estoy para aportar en lo que necesite. No sé si sean seis meses de adaptación, pero trabajaré al 100% para que sean menos y competir de tú a tú”.

Bianneider Tamayo todavía no debuta con la camiseta de la U (Club Universidad de Chile)

¿Cuándo es el Sudamericano Sub 20?

El certamen clasificatorio para el Mundial de la categoría que se jugará en nuestro país, entre septiembre y octubre de 2025, se disputará entre el jueves 23 de enero y el domingo 16 de febrero en las ciudades venezolanas de Barquisimeto, Caracas, Puerto Lacruz y Valencia.