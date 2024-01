Universidad de Chile se quedó con un importante triunfo en el Clásico Universitario, luego de vencer por 3-1 a Universidad Católica, donde la gran figura del encuentro fue el argentino Leandro Fernández.

El atacante se matriculó con dos golazos para la victoria ante la UC, los que dejaron a todos los hinchas muy ilusionados, sumado al triunfo por 4-0 ante Unión Española.

Fue tras el partido que Fernández reveló una especial conversación que tuvo en la previa de ejecutar el tiro libre, que permitió el tercer gol de los azules, junto a Marcelo Díaz.

Con dos especialistas del balón detenido, hubo que decidir en el momento sobre quién le pegaba al arco, aunque el argentino se quedó con la pelota y la colocó en el ángulo de la portería de Sebastián Pérez.

La conversación

Fue en entrevista con TNT Sports, que Fernández sinceró cómo fue el momento del gol de tiro libre, cuando estaba junto a Marcelo Díaz para decidir quién le pega al arco.

“El Chelo la quería patear, pero le dije que estaba con confianza y por suerte le acerté al arco”, reveló Fernández.

Más allá de eso, también expresó lo del primer gol, donde definió con pierna izquierda en otro golazo para la U.

“Desde siempre, desde chiquito soy derecho, pero me acostumbro a patear con al inhábil, que me ha marcado mi carrera. La izquierda sería la inhábil, pero me domino bastante bien”, precisó.

Cambios en la U

Para el delantero argentino se está viendo una nueva Universidad de Chile con una idea clara de lo que quiere Gustavo Álvarez.

“Lo distinto es que estamos más arriba presionando, agarramos rápido lo que quiere entrenador de ocupar los lugares y ajustar cuando es necesario. Se vio ratificado porque después del gol seguimos insistiendo, no cambiamos y con paciencia logramos empatar”, precisó.

Por lo mismo tiene confianza en que pueden ir por otro objetivo importante, dejando en el pasado lo que vivieron en la última temporada.

“Creo que el club viene golpeado de muchos años, hay que olvidar, sacarse la mochila y mirar adelante. Tenemos un buen plantel, estamos haciendo una gran pretemporada y este año andaremos bien. Estamos haciendo buenos amistosos, el proyecto es importante y ojalá que los que llegaron se acoplen rápido”, destacó.

