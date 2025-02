La U otra vez pierde el estadio Nacional y Gustavo Álvarez ni se complica: “No me preocupa”

Universidad de Chile arrancó con todo en la Liga de Primera, porque jugó dos partidos y los ganó los dos, ambos en el estadio Nacional.

Los azules disputaron un encuentro complicado en la noche de este domingo en Ñuñoa, donde le ganaron por un estrecho 1-0 a Unión La Calera.

El único gol de la jornada lo hizo Nicolás Guerra, quien recibió una gran asistencia de Matías Sepúlveda al minuto de juego y gracias a una buen recepción pudo batir la resistencia calerana.

Gustavo Álvarez no se complica por perder el estadio Nacional

Universidad de Chile ganó sus dos primeros partidos en el Nacional, recinto que ahora pierde porque su cancha será cambiada por una de césped híbrido, de cara a la realización del Mundial Sub 20.

La situación no alarma al entrenador Gustavo Álvarez, quien no se complica en que la U tenga que jugar fuera de su recinto típico y donde siempre ha hecho de local.

Gustavo Álvarez durante la victoria de la U ante La Calera. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

“De visitante, si nos basamos en las estadísticas, la efectividad siempre fue mejor. Al jugar de visitante, lo único que me preocupa es que la cancha esté bien. No me preocupa jugar un par de semanas fuera de aquí”, argumentó el argentino tras la victoria contra La Calera.

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad de Chile vs Cobresal?

Universidad de Chile vuelve a escena este domingo 2 de marzo, cuando a partir de las 18:00 horas se mide ante Cobresal, en la altitud de El Cobre de El Salvador.