Esta jornada el portero Cristopher Toselli celebra su cumpleaños número 35, donde ha sido saludado por, incluso, su ex club, Universidad Católica, lo que encendió las redes sociales.

Por lo mismo, Universidad de Chile no quiso quedar al margen de las felicitaciones con un mensaje en las plataformas digitales, que enciende una pequeña polémica.

Guerra de saludos

“Enviamos un saludo de cumpleaños a Cristopher Toselli: Multicampeón: 5 Torneos Nacionales, 2 Supercopas y 1 Copa Chile con Los Cruzados. Copa América 2016 con la Roja”, fue el mensaje que Cruzados escribió en su Twitter.

Un saludo con mucho respeto y admiración por lo que hizo Toselli defendiendo la armadura de la UC, pero que no fue tomado de buena manera por los seguidores del club.

Las respuestas no se hicieron esperar, donde los hinchas de Universidad Católica no perdonan su paso al archirrival, Universidad de Chile, por lo que los saludos no fueron buen recibidos.

Le prestan ropa

Tras esto, fue Universidad de Chile la que también decidió saludar a su actual portero, quien compite por la titularidad con Cristóbal Campos, a contar de esta temproada.

“Hoy saludamos a un jugador que vino a la U a cumplir un sueño y se impregnó de estos colores. ¡Feliz cumpleaños, Cristopher Toselli!”, destacaron.

Si bien entre líneas hay un palito, por lo mal que han tratado al portero en redes sociales, los azules quisieron abrir los brazos a Toselli, dejando en claro que se siente como en casa.