Una de las noticias que ha puesto nervioso a los hinchas de Universidad de Chile, ha sido la supuesta oferta desde Emiratos Árabes que maneja la representación de Matías Zaldivia.

Por lo mismo, desde los azules sacaron la voz por medio su gerente deportivo, Manuel Mayo, haciendo un llamado a la calma, pero aceptando que, por su buen rendimiento, es lógico que pueden llegar interesados.

Pelota al piso

Lo primero que quiso dejar en claro el directivo de Azul Azul es que a las oficinas en La Cisterna no ha llegado ningún interés, por el momento.

“No, conmigo no han hablado. Tengo una buena relación con Matías y su representante, que me tocó conocerlo ahora. Supongo que, si les va a llegar algo me irán a decir”, comentó.

“Tanto para el club como para Mauricio Pellegrino, contamos con Matías y es muy importante. No estamos esperando que llegue nada. Lo veremos, pero queremos que siga con nosotros”, precisó.

En ese sentido, pese a no saber de una oferta, creen que es normal que lleguen, teniendo en cuenta el nivel que ha mostrado Zaldivia esta temporada.

“Es consecuencia del buen nivel que ha tenido en la U y en la selección nacional. Me parece normal que le llegue una oferta, pero no ha llegado nada”, enfatizó.

Renovación

Lo que dejó en claro Mayo es que Zaldivia es uno de los nombres que están trabajando en la renovación, tal cual el capitán Luis Casanova, aunque confirman que hay una situación que hace más fácil el camino con el nacionalizado chileno.

“Sabemos lo complicado que fue su llegada, pero lo que habíamos analizado era que con su personalidad, con su juego y profesionalismo, iba a tomar un rol protagónico y esperamos, que hay ciertas cosas en contrato que nos permiten estar tranquilos”, detalló.