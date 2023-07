Universidad de Chile cerró la primera parte del Campeonato Nacional destacando que tienen la defensa menos batida del torneo, dejando en el pasado los años de sufrimiento en las anteriores temporadas.

Un factor clave en este repunte, ha sido el buen nivel que ha mostrado Matías Zaldivia como referente de la última línea, pero que, podría estar viviendo sus últimos días como jugador de la U.

Emiratos Árabes

Así lo dio a entender el periodista Marcelo Díaz, en el programa “Pelota Parada” de TNT Sports, quien entregó detalles de una oferta que se maneja por el defensor, que lo podría alejar de la U.

“El tema es que en diciembre del año pasado cuando él sale de Colo Colo tuvo acercamientos preliminares con Emiratos Árabes Unidos, su representante trabaja con gente de ese país porque ya ha llevado jugadores”, comenzó explicando.

“Preguntaron por Matías Zaldivia y esto se acrecentó porque el zaguero ha tenido regularidad y es una de las figuras de la U y además es seleccionado, por lo que ha llamado más la atención. Su representante ya ha tenido contactos y han manifestado su interés, el jugador ya lo sabe”, precisó en su información.

Si bien el nacionalizado chileno tiene contrato hasta final de temporada con la U, donde además tiene una renovación automática por minutos jugados, la oferta podría tener un comodín: Pablo Guede.

“A ese club podría llegar Pablo Guede y de concretarse eso, Zaldivia podría ser uno de los apuntados para llegar. La plata es mucho mayor que en la U, donde no tiene un sueldo alto, por lo tanto el jugador está abierto a escuchar ofertas porque él quiere asegurar su futuro. Esta información la he ratificado, la he confirmado con ambas partes y está la posibilidad en Emiratos Unidos”, finalizó.