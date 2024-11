Universidad de Chile enfrenta el último partido del campeonato nacional ante Everton y sueña con lograr un nuevo título. Los azules están obligados a ganar y esperan un tropezón de Colo Colo ante Copiapó para arrebatarle el trofeo al archirrival.

Sin embargo, en la U aún sigue dando vuelta la denuncia contra Jorge Almirón. Azul Azul realizó los alegatos pero el Tribunal de Disciplina desestimó la resta de puntos para el Cacique. Una resolución que podría cambiar ya que todo indica que la concesionaria apelará al fallo.

Ante esto, Gustavo Álvarez decidió enfrentar el tema públicamente y reflexionó sobre lo ocurrido en los escritorios de la ANFP. “Ese es un tema que el cuerpo técnico y jugadores nos mantuvimos 100% enfocados en lo futbolístico. No fuimos parte de otra cosa que no fuera lo futbolístico. Mantengo esa postura de principio a fin”, recalcó lapidario sobre el tema.

Pero el DT argentino incluso recalcó que nunca se ilusionaron con la resta de puntos. Además aludió a que por su carácter jamás sería expulsado, como ocurrió con su colega de labores como Almirón.

Álvarez confía en dar el batacazo en la última fecha del campeonato nacional

“Con absoluta sinceridad ni se habla del tema. Nos enfocamos en el día a día del trabajo, del rival y trabajamos en eso. La semana fue como las 45 anteriores, creo que esta fue la 46. Totalmente indiferente al tema. Si yo hubiese estado suspendido no lo sé, nunca me han expulsado y creo que no lo harán, no es algo que mi perfil me ponga en riesgo. Es un escenario inimaginable”, sentenció.

¿A qué hora juega Universidad de Chile vs Everton?

El último partido de Universidad de Chile en el campeonato nacional 2024 se disputará este domingo 10 de noviembre. El elenco dirigido por Gustavo Álvarez recibe a Everton en el Estadio Nacional a partir de las 16:00 horas.

La U marcha segundo con 64 unidades y necesita ganar a los ruleteros, y esperar una derrota de Colo Colo para ser campeón. Ahora un empate de los albos y un triunfo azul, podría forzar una definición a partido único.