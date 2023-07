Uno de los puntos clave para que Universidad de Chile esté en lo más alto del Campeonato Nacional, es el trabajo defensivo que ha logrado el técnico Mauricio Pellegrino.

Un factor que ha hecho subir niveles, lo que se ve reflejado en el desempeño del portero Cristóbal Campos, que valora lo que están haciendo en la zona defensiva, a diferencia de lo que pasó en las anteriores temporadas.

Autocrítica

El meta, quien es llamado a ser el heredero de Johnny Herrera, detalla que tuvo que tener un cambio de mentalidad por lo que venía haciendo, que lo ha llevado a tener mejores rendimientos, donde sólo se enfoca en el fútbol.

“El darte cuenta te lo va dando el día a día, depende de las situaciones que te van llegando. Tantos errores, a veces uno tiene que ser transparente y asumir qué es bueno y malo, de algunas cosas que fui participe no todo fue malo, dentro de los errores, ahora me lo tomo con más calma y asesorarme mucho en lo físico y psicológico para tratar de llegar a un nivel superior al anterior, aunque aún no lo logro, es día a día”, detalló Campos en conferencia de prensa.

Todo, reflejado porque actualmente están en la cima del torneo, con aspiraciones de un título que hace años no quiere nada con los azules.

La defensa

Sin duda alguna la mejoría se muestra desde una solidez defensiva, donde en el primer semestre, terminaron como una de las defensas menos batida, acompañados de Unión Española.

El trabajo de Matías Zaldivia, Nery Domínguez, Luis Casanova e Ignacio Tapia, ha sido un aporte también para su carrera, donde ha tenido que subir su nivel para estar acorde.

“Tenemos una de las defensas menos batida del campeonato, pero también le corresponde mucho al trabajo de la parte defensiva, que lo hacen de buena forma. A diferencia del año pasado, son menos las llegadas al arco y uno va aprendiendo y madurando de acuerdo a las situaciones que te pasan”, detalló.

Por lo mismo, asegura que sus problemas del pasado están fuera en estos momentos, donde sólo se enfoca en hacer las cosas bien para la U.

“Siempre que erré di la cara, traté de aprender. Trato de buscar soluciones porque soy un tipo que le gusta ser competitivo, quiero ganar todo. Trato de estar siempre conectado. Para el bien de la U y mi futuro, siempre intento mejorar”, finalizó.