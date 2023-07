U de Chile dio una muestra de carácter importante al vencer por 2-1 a Huachipato en el sur, logrando alcanzar la cima del Campeonato Nacional después de varios años de malos resultados y hasta luchando por no perder la categoría.

Obviamente que estar en la posición de avanzada, a falta de 14 fechas del término del torneo, hace que a varios azules se les afile el colmillo pensando en la lucha por el título. Así lo sienten varios históricos de la U, quienes analizaron con RedGol esta importante victoria en el inicio de la segunda rueda.

Francisco Las Heras señaló a nuestro sitio que “fue un triunfo muy sufrido, más que nada por lo que pasó en el segundo tiempo. La U controlaba el partido, ganaba por 2-0 y era lógico que Huachipato iba a buscar el empate. Ahí la U se durmió y no controló la pelota.”

“Mi critica va a Mateos, porque se supone que es el que tiene más fútbol en ese mediocampo. No podemos pedirle a Poblete u Ojeda que manejen el equipo. No se ve un Mateos que sea un gran contención ni tampoco como un hombre que ponga las pausas, que controle el balón”, agregó.

En ese sentido el ex azul valoró que “Assadi está siendo el distinto del equipo, con velocidad, habilidad y profundidad, coronándolo con un golazo. Está subiendo su nivel en cada partido y eso se nota en la confianza. Guerra el gol y no mucho más. A Palacios no le llega nunca el balón y así es difícil que pueda demostrar”.

Por si parte Roberto Reynero se mostró feliz al declarar que “esto es paso a paso. Assadi es el jugador distinto y el que tiene que jugar siempre, que si no finiquita, debe dar el pase gol. Fue la figura. Estamos asegurando pocos goles atrás y estamos haciendo siempre uno o dos más que el rival. Así que bien. Los centrales están aplicados y los laterales están bien incorporados al ataque”.

“Universidad de Chile se está afiatando con el equipo y ojalá se obsesione con el título. Si está en los primeros lugares no tiene que decaer. Ahora son todas finales y la U tiene que jugarlas así”, agregó.

Cristián Olguín en tanto declaró que “se ganó sufriendo. Pudimos hacer un par de goles más, sobre todo en los minutos finales con Huachipato regalado atrás. La U de Chile con esto es candidato, jugando bien y sólido en defensa. Nos faltó algo más de hambre al final”.

“Assadi fue la figura, con cambios ritmo y marcando la diferencia, haciendo jugar a sus compañeros, con mucha confianza. Me da pena si Osorio, que lo están poniendo muy poco”, agregó Cepillín.

Horacio Rivas opinó tras la victoria que “este debe ser uno de los mejores partidos, no solo de la U, sino que también del torneo. Lo que hicieron ambos equipos dan muestras de esperanza, porque fue un partido emocionante en una cancha complicada”.

“La U en un momento estuvo cerca del 3-0, pero cambia todo con el 2-1 de Huachipato, dándole un toque distinto al partido, que pudo ser perfectamente un 2-2 o un 3-1 en los minutos finales”, añadió.

“La U de Chile debe ir partido a partido”

Sobre la posible lucha por el título, el ex defensor afirmó que “la interna de la U, lo que más debe manejar, es la tranquilidad y ansiedad. Ahí está el desafío de lo que pueden hacer. En el camarín deben exigirse que deben ir partido a partido, que no serán todas finales, sino que cada uno será distinto. Deben saber lo que se tiene y que se debe corregir”.

Miguel Ángel Gamboa declaró que “ganar siempre es importante, independiente de la manera. La U se ha ido afirmando, aunque sigo sosteniendo que le faltan delanteros más contundentes, donde radica lo importante para ganar los partido. Pudo ganar por más goles”.

“Assadi desde que entró demostró su calidad. Debe tener más participación eso sí, ser más peligroso de tras cuartos de cancha hacia adelante. Es de los pocos jugadores en Chile que puede desequilibrar”, declaró.

Para finalizar Martín Gálvez sostuvo que “el equipo mantiene una solidez defensiva que en años anteriores no se veía. Se mantiene un equipo de la mano de Pellegrino, quien le ha dado tiempo a los muchachos de casa. Para un jugador siempre es importante sentir un respaldo”.

“Ganarle al puntero en su casa, con toda la presión que eso conlleva, habla muy bien del equipo y de su personalidad. En la interna seguramente deben anhelar salir campeón, algo que no es fácil. No es como de decirlo y anunciarlo, hay que merecerlo”, detalló.

Para cerrar el Tincho señaló que “esto es partido a partido y si la U dice que está para serlo, ojo, que hace cinco partido estaba peleando abajo. Hay que trabajar y nivelar para arriba. Hay razones para creer que se puede, pero si la próxima semana se cae ante Unión Española será un porrazo tremendo”.