Universidad de Chile perdió inapelablemente en dos amistosos jugados en esta jornada en el Centro Deportivo Azul ante Magallanes, lo que hace dudar a la directiva sobre reforzar al plantel en el mercado de pases.

Una situación que ha estado compleja por la situación económica, donde si no logran vender algún jugador, es probable que no puedan sumar nuevos rostros para el segundo semestre.

Fórmula

Pero apareció una fórmula que están estudiando para sumar un nombre que está dentro de las apuestas de los azules: Gabriel Norambuena.

El ejercicio matemático fue contado por el periodista Cristián Caamaño en radio Agricultura, donde también dejo en claro que para que todo se dé tiene que existir una moneda de cambio, el que será un jugador de la U.

“En la U preguntaron por alguien. Acercaron un nombre que le interesa de Unión: Norambuena, el volante izquierdo. La U no tiene ese tipo de futbolista. De Unión les dijeron que ‘nos gusta que los futbolistas den un salto, tenemos buena relación con la U cuando les vendimos a Palacios, y, a nosotros, nos interesa un jugador de la U: Chorri Palacios’”, detalló.

El periodista aclara que este movimiento podría, además, generar otros movimientos en los azules para seguir moviendo el mercado de pases.

“No está cómodo en la U y en la U no ven con malos ojos la salida de un extranjero. Y esto le permitiría a la U ir a buscar el delantero extranjero que quiere Pellegrino, que no es otro que Lucas Janson, ex delantero titular de Vélez”, detalló.

En cuanto a Unión Española, confirmó una situación: “El que se va de Unión es Octavio Rivero y los hispanos buscan delantero. Por eso lo de Palacios”.