La calma de Gustavo Álvarez en U. de Chile ante la caza de Colo Colo: "No me inmuta ni me altera"

Universidad de Chile mantiene la punta del Campeonato Nacional con 55 puntos, pero ve con mucha atención lo que hace Colo Colo. Los albos le ganaron a Universidad Católica y se ilusionan con arrebatarles el título, ya que dependen de sí mismos con seis partidos restantes.

El Romántico Viajero se enfoca en ganar los cuatro últimos partidos y esperar que el Cacique tropiece, mientras que en el Centro Deportivo Azul reina la calma. Sí, como leyó. En conferencia de prensa, Gustavo Álvarez fue la imagen de la serenidad respecto a lo que sucede en el torneo.

El año pasado, el DT vivió un infartante final de temporada que terminó con Huachipato, su equipo en ese entonces, campeón. “Peleábamos con Cobresal y Colo Colo, y fue lo mismo. Había que mantener la tranquilidad y los pies sobre la tierra, ir partido a partido“, explicó.

“Si uno mira muy adelante, cae en la ansiedad; si se lamenta el pasado, no tiene sentido. Hay que abstraerse de un entorno que sanamente presiona por el desenlace de un torneo y porque se habla prácticamente todo el día de eso“, analizó.

Gustavo Álvarez es la imagen de la calma en U. de Chile | Photosport

Gustavo Álvarez no cede ante la presión en U. de Chile

Gustavo Álvarez aseguró que, para él, “es igual si persigues o eres perseguido. Para que se entienda: yo estaría igual en cualquiera de los 16 puestos de la tabla. Me dirán que no es lo mismo estar primero que estar último. Ya lo sé. Pero, como es mi profesión, tengo que ser muy frío”.

“Si las emociones del entorno te alteran, no tomas buenas decisiones. No me inmuta ni me altera nuestra posición en la tabla, no hago ni más ni menos con respecto al día de trabajo. Tengo que ser muy frío y profesional para abstraerme de las emociones dominantes en el desenlace de un torneo”, cerró.