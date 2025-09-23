Alianza Lima viajó hasta el país para enfrentar el jueves a Universidad de Chile, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, donde desde Perú avisan que vienen con una de sus más importantes cábalas.

Una jugada que les vino bien en los enfrentamientos de visita ante Boca Juniors, donde eliminaron a los argentinos en La Bombonera, y luego contra Gremio en Brasil.

Una publicación del medio Bolavip Perú deja en evidencia la cábala que trae el equipo peruano, donde utilizará la misma llamativa camiseta que estos vitales encuentros.

Una situación que fue confirmada por la periodista Ana Lucía Rodríguez, quien destaca que no es un detalle estético, si no que algo motivacional para el plantel de Néstor Gorosito.

Alianza Lima utilizó esta indumentaria cuando eliminó a Boca Juniors en La Bombonera. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

¿Qué significa la camiseta de la suerte de Alianza Lima?

La camiseta de Alianza Lima, que ha sido una cábala esta temporada, tiene una historia relevante, que se dio por un error pero que finalmente significó una histórica campaña.

“La historia detrás de esta “camiseta milagrosa” es tan fascinante como las victorias que la preceden. Su leyenda se gestó en un memorable partido contra Boca Juniors, donde Alianza Lima, debido a un imprevisto problema de indumentaria, se vio forzado a utilizar esta camiseta de entrenamiento. Contra todo pronóstico, el equipo blanquiazul logró una victoria que quedó grabada en la memoria colectiva de sus aficionados”, explican.

“La fe en esta prenda se reforzó aún más cuando fue utilizada nuevamente en un encuentro fundamental contra Gremio, donde una vez más, Alianza Lima obtuvo un resultado favorable“, detallan.

Por lo mismo, Gorosito pidió repetir esta cábala con la indumentaria ahora en Coquimbo, de manera de poder consagrar la camiseta que les trajo suerte a nivel internacional.

“Con la “camiseta de la suerte” enfundada, Alianza Lima busca no solo un impulso psicológico que complemente su estrategia táctica, sino también una inyección de confianza y determinación“, finalizan.