Una de las grandes polémicas del regreso del Campeonato Nacional, se está dando para el encuentro donde Cobreloa debe recibir a Universidad de Chile, el domingo a las 18.00 horas, en Calama.

Esto, porque luego de que la autoridad destinó un aforo de 9 mil personas, donde mil serán para hinchas azules, los locales anunciaron el precio de las entradas que se transformó en un escándalo.

Los zorros se pusieron pillos y pusieron el precio de la galería general en $40.000, lo que fue considerado como una locura por los hinchas, para el duelo en la ciudad de Calama.

Una situación que también llegó al camarín de la U, donde los jugadores se vieron impactados: “No pagaría 40 mil pesos, no sé si alguien lo haría, sabiendo los precios de estadio”.

A lo Puma Rodríguez

Fue el defensor Ignacio Tapia quien sacó la voz por la situación que se vive en Calama con las entradas, donde hoy, de manera presencial y con ticket intransferible, se pusieron a la venta las mil para la gente de la U.

“Nos enteramos de la situación creo que no es un precio razonable para una entrada. Hay cosas que arreglar, no me quiero meter más allá, pero es caro para las familias, para la gente que va a ver fútbol, no es razonable”, precisó el defensa.

En ese sentido se disfrazó del Puma Rodríguez para pedir escuchar la voz del pueblo, tal como lo hizo hace muchos años el cantante, pero ahora en relación al fútbol.

“Creo que escuchando lo que dice la gente, subiendo y subiendo precios no se llega a ningún lado. No es la misma situación económica en todos lados. Hay que escuchar lo que dice la gente, ayudar, ponerse en el lugar del otro y saber que esto no está bien”, cerró.

Revisa sus declaraciones:

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.