De cara al duelo clave que tendrá Universidad de Chile en su visita a Deportes Copiapó, el técnico Mauricio Pellegrino ha optado por volver a dejar en el banco de suplentes al talentoso volante Lucas Assadi.

Tal decisión encontró un ferviente detractor en Jorge Valdivia, que durante su participación en Radio ADN no dudó en exigir la titularidad del ’10’ en el cuadro azul.

¿Qué dijo Valdivia por suplencia de Assadi?

“Uno desde el gusto futbolístico espera y desea que siempre jueguen los mejores jugadores y los que marcan diferencias desde lo individual, los que tienen esa capacidad de habilitar y dejar en posición de ventaja al equipo, y ese es Assadi“, expresa el Mago en Los Tenores.

En esa línea, Valdivia agrega que “ojalá que esté contra Copiapó, porque al igual que Damián Pizarro, son jugadores que si están inspirados, desequilibran. Dámelos siempre“.

Aunque el ex volante señala, sobre esta decisión, que “uno ve las declaraciones de Pellegrino después del Superclásico y entiende sus argumentos de por qué no coloca a Assadi. Quizás, entiende que la fricción no es para él y cree que desde lo físico le puede faltar. Ojo que Copiapó es un equipo físico y sobre todo de local”.

¿Cómo ha sido la campaña de Assadi en la U?

Durante la presente temporada, el volante creativo ha disputado 18 partidos de Campeonato Nacional y uno de Copa Chile, donde ha convertido cuatro goles.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

En su vuelta a la actividad por el Campeonato Nacional 2023, el Romántico Viajero jugará este domingo 24 de septiembre, cuando visite a Deportes Copiapó, en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, desde las tres de la tarde.