Universidad de Chile visita a Deportes Copiapó este domingo por la fecha 24 del Campeonato Nacional, en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla. A espera del duelo, el entrenador Mauricio Pellegrino habló de su futuro, con la continuidad en duda por la irregularidad mostrada por el Chuncho el segundo semestre tras alcanzar la punta de la tabla y enredarse.

“El presente lo vivo con la naturalidad del deporte: se gana, se empata y se pierde todos los fines de semana. Yo estoy en el fútbol desde los 11 años y me pasa eso hace 40. Convivimos con eso permanentemente. Uno es entrenador cuando te va bien, regular y mal”, dijo el DT.

Pellegrino agrega que “sobre los momentos difíciles, a uno lo contratan para estar en todos los momentos. Estoy acá porque tengo un grupo de jugadores que me respeta y trabajan muy bien, un vestuario con buena manera. Siento que aporto lo mejor y los jugadores me dan lo mejor para poder ser un equipo competitivo”.

“Los resultados no se han dado, obviamente. Y el pasado cercano de esta institución, ha cambiado varios entrenadores y ha seguido esa tónica. A veces el entrenador se tiene que ir, otras quedarse. El resultado te mueve en esa incertidumbre de lo que pasará la próxima semana. Es difícil, pero también muy bonito. Es motivante y creo que en los momentos complicados es cuando uno más se supera para dar lo mejor de sí”, complementó.

“A mí me encantaría seguir hasta fin de año, pero nadie sabe lo que va a pasar la semana que viene en el alto rendimiento. Vivo el día a día y disfruto estar en un lugar que me encanta. Esto cambia semana a semana, lo sabemos todos. Lo vivo con naturalidad, siempre ha sido así. Yo siento que estamos alcanzando un buen momento, me concentro en hacer un buen partido el domingo y después el futuro dirá”.

El rival y la cancha de Copiapó

Respecto a lo que espera de un Copiapó que lucha por salvarse del descenso, Pellegrino manifestó que “ya lo han visto contra Colo Colo en el último partido. Es un rival duro, hacen los partidos muy friccionados, presionan arriba, muchos duelos, incomodan y no te dejan jugar. En su campo son aún más peligrosos. Conocen mejor los más y los menos de cada rincón del lugar, pero nosotros también vamos a ser un rival difícil para ellos. Están en un momento de levantada y nosotros también. Será muy disputado. Nosotros queremos hacer lo mejor para seguir avanzando”.

Sobre el estadio Luis Valenzuela, el análisis del entrenador fue que “son condiciones que pueden alterar el juego: el estado del campo. No es lo mismo jugar una vez al año de visitante en una cancha sintética a hacerlo la mayoría de los partidos de local. Cuando tienes un partido de visita te tienes que adaptar a las circunstancias. Yo hice muchas fuerzas para poder arrendar Santa Laura, porque es un estadio donde se siente el calor del público. Pero no podíamos sospechar que el estado del campo no sería bueno. Pero no creo que sea un factor determinante, sí importante”.

Mauricio Pellegrino sentencia que “los equipos siempre tienen que adaptarse a todos los momentos, horarios y condiciones, porque son para los 22 jugadores iguales. Tenemos que estar preparados”.