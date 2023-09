Histórico de la U no quiere excusas ante Copiapó: "Nada de que el calor, que el sintético, la gente..."

Universidad de Chile vuelve a la acción el Campeonato Nacional. El equipo de Mauricio Pellegrino quiere cortar su mala racha en el torneo y espera hacerlo ante Deportes Copiapó, elenco al que enfrenta este domingo 24 de septiembre en el marco de la fecha 24 del fútbol chileno.

Los azules tendrán que viajar al norte y el plantel copiapino ya les advirtió que se encontrarán con un horno. El sintético del Luis Valenzuela Hermosilla, sumado al calor del domingo por la tarde, promete hacer sufrir al Romántico Viajero, aunque para Horacio Rivas no puede haber ninguna excusa.

El exdefensa de la U. de Chile conversó con RedGol. “La U vivirá, más que pruebas de fuego, realidades. Los equipos van a querer ganar, va a jugar con elencos como Copiapó, que están comprometidos, que quieren ganar y hacer valer su localía. Es aquí en donde se ven los equipos”, contó.

“Aquí es donde se ven los jugadores y quienes tienen, más allá de la jerarquía, la capacidad de sobreponerse a eso. Si hay algo que uno rescata, y lo digo abiertamente por conocimiento propio, de lo que vivió antiguamente, era que había personalidad. Siempre existió la personalidad, siempre”, continuó.

“La U, como equipo grande, no puede pensar en que va a ir a jugar a una parte y que le va a afectar el calor. No hay espacio para eso. Aquí la U no puede pensar en el calor o en la gente. La U a donde va tiene que jugar con gente, ahora sobre todo que hay espacios cortos para la hinchada”, siguió.

“Aquí no hay espacios para exponer eso. Yo no creo que un jugador pueda estar hablando del calor, del pasto sintético o el problema de la gente, de que la caldera, de que son las tres de la tarde… Es que no. La U tiene que sacar puntos, resultados, y tiene que llegar pelear lugares de privilegio”, cerró.

¿Cuándo fue el último triunfo de la U en el Campeonato Nacional 2023?

Universidad de Chile ganó por última vez en el Campeonato Nacional el l 8 de julio. Venció por 2-1 a Huachipato. Luego de eso, encadenó siete partidos sin ganar, una racha que quiere cortar ante Deportes Copiapó.

¿Cómo está la U en la apretada tabla del Campeonato Nacional 2023?

Antes de que comience la fecha 24, Universidad de Chile marcha décima en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional. Tiene 31 unidades y está un punto abajo de los clubes que ahora estarían clasificando a Copa Sudamericana.