Universidad de Chile dejó partir a Darío Osorio hasta el fútbol de Dinamarca, luego de una rápida negociación con el Midtjylland, que será u nueva casa para su carrera en el fútbol.

Pese a los lamentos de su salida, hay un histórico del club que asegura que hay que pensar en su futuro, dejando una importante tarea ahora que estará en Europa.

Tarea

Así lo hace saber Horacio Rivas, en conversación con Redgol, donde cree que las tareas deben ser más altas para Osorio, para aprovechar la oportunidad que se le está dando.

“Había que venderlo, o sea, yo creo que llegó el momento. Ya a principios de año, de lo que se habló, lo que se dijo, existió seguramente esa posibilidad y por plata seguramente que era mucho más potente que hoy día, pero sin embargo creo que el jugador ya la cabeza se nota que él la tenía puesta en esta posibilidad”, comenzó explicando.

“Desearle lo mejor, que se adapte rápidamente y que vaya un medio que él lo haga competitivo, él tiene que seguir creciendo, el paso de seguir a Europa ahora es como la universidad, se entra. Ahora el asunto es mantenerse y ahora él tiene la obligación de mantenerse ya y a demostrar todas sus condiciones”, detalló.

Ordenar la casa

Eso no es todo, porque Rivas también le pasa la mochila al técnico Mauricio Pellegrino, quien ahora debe armar el equipo sin Osorio, por lo que debe encontrar respuestas.

“Si bien es cierto, a lo mejor, los rendimientos, está claro que no habían sido a la altura de lo que se esperaba y no habían sido los mejores en cuanto, estoy hablando del colectivo, no del individual. No habían sido los mejores y por lo tanto, claro, pienso que la pérdida o la salida en este caso de Osorio, siendo un jugador que también, dentro de lo poco que se ha podido hacer, ha sido un jugador que hace goles, que ha sido determinante en algunos momentos, tiene que buscar la alternativa y tiene la obligación de buscarlo”, explicó.

En esa línea cree que debe surgir un jugador que tome esa responsabilidad que se está dando, por lo que los próximos partidos serán muy importantes.

“Creo que el tema no es quién podrá hacerlo, es quién lo tiene que hacer, a quién va a poner, a quién va a jugar, si es que va a cambiar esquema, el funcionamiento seguramente”, finalizó.

¿Cuáles son los números de Darío Osorio en Universidad de Chile?

Darío Osorio es formado en Universidad de Chile y alcanzó a jugar dos temporadas en el plantel de honor azul. Allí disputó 51 partidos y sumó 11 goles.

¿Cuándo es el Superclásico entre Universidad de Chile vs. Colo Colo?

El sábado 2 de septiembre, a las 15:00 horas, Universidad de Chile y Colo Colo jugarán el Superclásico Nº194. El partido será válido por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2023 y se jugará en el estadio Santa Laura.