Universidad de Chile tendrá esta semana su segundo refuerzo para la parte final del año y el fichaje es flamante: un tal Charles Aránguiz. El Príncipe vuelve a su casa, pero ya de azul su arribo genera ciertas dudas y cuestionamientos.

En ESPN Chile, Marcelo Barticciotto y Dante Poli debatieron y opinaron sobre lo que será el aporte del mediocampista de la generación dorada: ¿Aránguiz podrá encabezar un salto de calidad en los azules?

“No, por él sólo no. Yo creo que el tema de Charles Aránguiz es un tema más de, a ver: con toda la jerarquía que tiene, con todo lo buen jugador que es y con la carrera exitosa que hizo, eso no lo vamos a descubrir ahora, pero acá lo que se dice es que primero hubo un llamad o de Charles a la U”, dijo Barti.

El ex delantero del Cacique y hoy comentarista expone que “entonces ató de manos a la U de decir: ‘bueno, cómo no lo vamos a traer’. En el caso contrario está Arturo Vidal en Colo Colo. Es igual. Si se te da la posibilidad de traer a este tipo de jugadores por más que no lo necesites… quizás le preguntas al técnico y te dice que quiere un jugador en otro puesto porque en el medio ya tiene”.

O Aránguiz o Díaz: uno, no los dos

“Y sin dudas es un futbolista que está en incógnita de ver cómo va a rendir, del tema físico. Pero no creo que la U pueda subir su rendimiento notablemente por Aránguiz. Te va a mejorar, hay un respeto de los hinchas, pero de ahí que por Aránguiz la U de un salto de calidad grandísimo, no”, añade Barticciotto.

Otra duda es si Aránguiz podrá jugar junto a Carepato: “yo me lo imagino de anterior, no me lo imagino con Marcelo Díaz los dos en el medio. Por ejemplo, el técnico quiere otro central para jugar con línea de tres. Si juega con línea de tres, jugará con 5-3-2. Los dos solos en el medio no, ¿con rombo? Sí, quizás con tres en el medio sí”.

¿La U podrá tener a Díaz y Aránguiz en el mediocampo? Barti y Poli creen que no.

Barticciotto sentencia que “y lo puedes sacar, pero te genera un problema. Para eso no lo hubieras traído. No lo va a sacar. El técnico también se da cuenta que si el fútbol pasa siempre por Marcelo Díaz la U no tiene la salida que necesita, pero a la vez, si traes este tipo de futbolistas, el sacarlo te genera un problema”.

En lo que respecta a Danta Poli, el ex defensa de Universidad Católica concluye que “si físicamente está apto para jugar, para mí puede ser muy determinante, ahora quizás va a necesitar un tiempo para adaptarse. Yo creo que sí la U juega con Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y no sé, Poblete en el medio, la U va a sufrir más de lo que está sufriendo ahora. A Aránguiz lo trigo de volante central y saco a Marcelo Díaz”.