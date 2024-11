Donde hubo fuego siempre cenizas quedan. La llama entre Universidad de Chile y Joaquín Larrivey hace rato se apagó, pero basta una mirada para que la pasión se vuelva a encender.

Cuando los hinchas del Romántico Viajero salían del Estadio Nacional tras perder el título en manos de Colo Colo, pensaban en las ocasiones de gol desperdiciadas por Cristian Palacios y Luciano Pons. En ese largo y triste caminar, pensaban en la última vez que tuvieron un delantero de área que no perdonara. Sin dudas que el nombre que llegó a la mente fue Joaquín Larrivey.

Joaquín Larrivey contó que hubo un llamado de U. de Chile

Otro año que la U no puede encontrar un 9 que dé garantías y al ver el buen rendimiento de Larrivey en Magallanes, no es tan loco pensar en un “remenber” entre Bati y los Azules. El argentino ha convertido 22 goles en el 2024, más que Palacios (13) y Pons (4) juntos.

Sobre la definición por el título, Larrivery indicó a ADN Deportes que: “lo vi en casa con mucho nervio, con la pantalla dividida y la verdad fue espectacular. Como espectador neutral me imaginó que fue espectacular, muy sufrido por supuesto por todos los que queríamos que gane la U, pero así es el fútbol“.

Joaquín Larrivey pasa por un gran momento en Magallnes. Imagen: Photosport.

Respecto a las ocasiones desperdiciadas por Palacios y Pons, el atacante argentino explicó que no es fácil. “Me llegaron algunos mensajes por redes sociales, pero hay que estar ahí. No es fácil en un partido de mucha presión. Lamentablemente no definieron con certeza y eso terminó un poco inclinando la balanza, más allá de que también estuvo la polémica del gol que a mi criterio no estuvo bien anulado“, detalló.

De todas maneras, Joaquín Larrivey sabe que está vigente a los 40 años y que su nombre todavía genera sonrisas nerviosas en el CDA. “No le cierro las puertas nunca, porque es un club donde la pasé espectacular y donde me siento muy querido. Siento que representé muy bien al hincha más allá de los goles y feliz del aprecio que me llega”, señaló.

Bati, que estuvo entre 2020 y 2021 en Universidad de Chile y anotó 43 goles, reveló que hubo un coqueteo con los Azules durante este año. “Hubo un llamado a principio de año donde no se dio porque eligieron a otro jugador y ahora estoy ilusionado con todo lo que viene en Magallanes”, cerró el atacante argentino.