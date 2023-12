U. de Chile está en la búsqueda de su nuevo director técnico de cara a la temporada 2024, y el nombre que suena con más fuerza es el de Gustavo Álvarez. Algunos, incluso, lo dan por listo, pero en Huachipato niegan esa información.

Tras el adiós de Mauricio Pellegrino en el cierre de este 2023, la U fijó como su objetivo principal al entrenador argentino de 51 años para tomar las riendas del club. Eso sí, recientemente Victoriano Cerda salió al paso de la situación.

El aún presidente de los Acereros, que dejará de serlo en este 2024 que se avecina, sacó la voz a través de su cuenta de X (ex Twitter) para aclarar todo. Y queda en evidencia que aunque no hay nada listo al menos avanzan.

Algunos periodistas aseguraban que Álvarez ya arregló su salida para convertirse en el nuevo adiestrador del Romántico Viajero, y Cerda reconoció abiertamente que “estamos lejos de eso“.

Fue otro comentario el que hizo que Victoriano Cerda insistiera. “Estamos bastante lejos aún“, lanzó el todavía timonel del elenco de Talcahuano.

Así, quedan claras dos cosas. La primera es que, según detallan en Huachipato, Álvarez aún no está listo para ser el nuevo técnico del Chuncho, y la segunda es que si bien no está listo al menos hay diálogos con intenciones de llegar a acuerdo. Eso sí, de seguro el cuadro de la Usina no querrá dejarlo partir tan fácil.

Guardiolismo: el plan B de la U. de Chile por si se cae Gustavo Álvarez

Aunque el primer objetivo de Universidad de Chile es Gustavo Álvarez, en el Centro Deportivo Azul no pierden el tiempo y también analizan opciones para contratar a su nuevo DT si la primera opción no resulta.

Álvarez pidió salir de Huachipato para llegar al Romántico Viajero, y lo más probable es que las negociaciones con Azul Azul lleguen a buen puerto. Pese a eso, en la dirigencia del Bulla tienen una carta bajo la manga.

Según reporta el medio Bolavip, Manuel Mayo ya tiene listo su “plan B” y fijó su mirada en un hombre que trabajó codo a codo con el mismísimo Pep Guardiola.

El español Domènec Torrent, quien en 2008 se convirtió en analista de Josep en el Barcelona y tras eso lo acompañó en 2012 al Bayern Múnich y posterior a eso a las dos primeras temporadas en el Manchester City, fue contactado por Mayo.

“De hecho ya hubo una primera reunión entre el ejecutivo de la U y el ex entrenador de Flamengo”, expone el informe para cerrar.

¿Hasta cuándo tiene contrato Gustavo Álvarez con Huachipato?

El entrenador argentino de 51 años arribó a los Acereros en enero de 2023, y terminó el año como campeón del Campeonato Nacional. Su vínculo es hasta el 31 de diciembre de 2024, pero la U quiere romper ese pacto antes de tiempo.

