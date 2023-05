Mauricio Isla puso fin de manera anticipada a su aventura en Universidad Católica. El Huaso terminó el vínculo por temas personales y su futuro sigue siendo una incógnita. Aunque en nuestro país, hay varios que lo quieren ver en un lugar: Universidad de Chile.

El Romántico Viajero dejó atrás años peleando el descenso y se ilusiona con el título. Para ello buscará refuerzos de cara a la segunda rueda, donde el nombre del lateral ha aparecido sobre la mesa. Y para históricos como César Vaccia, Tincho Gálvez y Roberto Reynero, está más que aprobado.

Históricos aprueban llegada de Mauricio Isla a la U

En conversación con Paulo Flores y RedGol, César Vaccia, Tincho Gálvez y Roberto Reynero abordaron el posible arribo de Mauricio Isla a la U. “En las menores no hay un jugador que pueda ocupar el puesto, así lo entiendo. Entre salir a buscar afuera y tener un jugador probado, de la U, sí. Me parece una buena opción”, dijo el primero de ellos.

“Él funciona mucho mejor como lateral volante, entonces si va a jugar así no hay problema, pero si es línea de cuatro no tendría mucho sentido. Un jugador de esas características, que a lo mejor no fue el Isla que conocemos en Católica, pero sigue siendo un gran jugador”, añadió el técnico.

Martín Tincho Galvez se sumó al pedido, aunque con dardos claros a la dirigencia. “Si Azul Azul no se da cuenta de tener jugadores de jerarquía… Alexis tiene 30 y tantos y la tiene. Si quiere volver, ¿tampoco lo van a recibir porque tienen otros planes? No quisieron traer a Marcelo Díaz, ¿tampoco lo harían con Alexis o Charles Aránguiz por su edad? Eso habla del rendimiento del equipo, armado por Azul Azul y no los entrenadores, dejan los resultados a la vista”.

“Un equipo con cuatro o cinco jugadores de jerarquía, con un resto de cabros jóvenes, es mucho mejor que traer paquetes. (Ronnie) Fernández llegó y fue capitán, ahora está en Bolivia. Después a este chico (Luis Felipe) Gallegos… Traen gente que no ha estado a la altura. A ojos cerrados a Isla, Charles y Alexis”, recalcó.

Finalmente está Roberto Reynero, quien señaló que “a todos nos gustaría que Isla llegara a la U, pero hay que tratarlo bien criterio, por lo que está viviendo. Quizás está psicológicamente mal por cómo salió de Católica y no creo que pueda seguir el tema futbolístico. Puede ser lo ideal para la U, pero ya con tres laterales derechos como Gómez y Andía, nos coparíamos en sector”.

“Puede ser un hombre de salida, de marca de mitad de cancha para arriba y no sacrificarlo mucho. Pero tengo dudas de su situación psicológica, porque su salida fue muy abrupta de Católica. Quizás tiene la idea de irse de Chile y jugar en otro lado. Si en Católica, los primeros partidos dio que hablar con buen nivel, después se fue cayendo hasta que hubo rumores de que era algo personal. Bajó el rendimiento, quizás tuvo problemas con el técnico, entonces hay que ser cauteloso y tratarlo con cuidado. A la U, bienvenido, pero que juegue y rinda”, sentenció.