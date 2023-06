Universidad de Chile tuvo un durísimo golpe de realidad al quedar eliminado prematuramente en la Copa Chile 2023. Los azules no lograron hacerse fuerte de local en un Estadio Santa Laura repleto de hinchas locales, recibiendo la primera gran amargura del año vía lanzamiento penales por parte de O’Higgins.

Obviamente que la familia azul está triste tras esta derrota, a la que no dudan de catalogar de “fracaso” y que creen debe ser el golpe que ponga a trabajar a la dirigencia en la búsqueda de refuerzos, sobre todo en delantera, donde la falta de goles está afectado al equipo de Mauricio Pellegrino.

Horacio Rivas señaló en charla con RedGol que “por supuesto que es un traspié, porque había mucha ilusión para seguir avanzando fases. Se enfrentaba a un rival conocido y complicado, pero con el que había que marcar diferencias. No fue un buen partido, con ambos equipos incapaces de darse tres o cuatro pases seguidos”.

“Creo que los jugadores tiene asumido que se dejó escapar una buena oportunidad para que ellos sigan consolidando su estadía en el club. Ya se había dicho en que se inició bien en el torneo y estaba la esperanza en que se avanzará en la Copa Chile, donde puedes clasificar a una copa internacional”, agregó.

Universidad de Chile se mostró más débil en los lanzamientos penales y se terminó despidiendo de la Copa Chile 2023. | Foto: Photosport.

Otro que contestó el llamado de nuestro sitio fue Raúl Toro, quien declaró tras la derrota que “todos teníamos las ganas de que la U siguiera en la Copa Chile. Todos sabemos que da un buen premio, no tanto en plata, sino que también en prestigio. Eso fue lo que perdió la U”.

“Acabo de escuchar que la U recién tiene reunión la próxima semana y que recién ahí van a ver a quien traer. No sé cuantos días lleva el fútbol parado. Tenían que tenerlos ya entrenando. Es mortal la falta de capacidad de los dirigentes en el fútbol chileno”, criticó Todo.

“Es totalmente un fracaso. Volvimos a la realidad con un muy mal partido de la U, donde se metió y corrió mucho, pero sin ningún jugador que pusiera una pausa, con delanteros a los que no les llega ninguna pelota con ventaja. Es un fracaso, porque la U tenía todo para ganar, con una buena cancha y un público motivado”, afirmó por su parte Cristián Olguín.

En ese sentido, Olguín apuntó a que “ojalá que se den cuenta los dirigentes para que traigan refuerzos. Falta ese jugador distinto, que ponga la pausa y haga jugar al resto, un jugador que hoy la U no lo tiene”.

Miguel Ángel Gamboa agregó que “se supone que hay un plantel como para aspirar a más. Se supone. Se quedó fuera ante un rival normal, no de los mejores. Hay que invertir en un delantero. Hoy el equipo no tiene eficacia ofensiva, así de fácil. No tiene creación de juego y con eso no llegan oportunidades de gol, y sin goles nunca se ha ganado un partido de fútbol”

Por úlitmo Roberto Reynero señaló que “lamentablemente es un fracaso. La U tiene buen ritmo físico, pero no tiene llegada ni coberturas, o un padrón de juego que llame la atención. Hoy la U no demuestra nada, porque juega a lo que salga. Es un fracaso, porque con esa hinchada, un estadio lleno en el Santa Laura, no puede menospreciar a los que van a apoyar, los que son incondicionales”.

Con este resultado Universidad de Chile dejó pasar una buena instancia de clasificación a las copas internacionales del 2024, teniendo ahora para llegar a la Libertadores o Sudamericana solo el Campeonato Nacional, donde por ahora es sexto con 23 puntos.