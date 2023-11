La selección chilena clasificó a la final del fútbol en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, con una campaña extraordinaria, ya que está invicta y con la portería con cero goles en contra.

Un trabajo defensivo que ha funcionado a la perfección para el técnico Eduardo Berizzo, donde ha tenido una dupla de centrales que han sabido encontrar una conexión en el juego: Matías Zaldivia y Jonathan Villagra.

Una situación que empieza a calentar motores para el mercado de pases, donde son varias las voces que piden que Universidad de Chile vaya a buscar al central de Unión Española, para reeditar la dupla en el Campeonato Nacional 2024.

Por lo mismo, los históricos bullangueros aseguran que, si bien es un buen trabajo el que están realizando en Santiago 2023, tienen dudas de si el club apueste fuerte por ese jugador.

No se quiere ilusionar

Uno de los que conversó con Redgol fue Horacio Rivas, quien asegura que ha tenido un buen rendimiento, pero que hay que tomar las cosas con calma: “Por nombre y rendimiento, hasta ahora, claro que sería de utilidad y sería bien visto una situación como esa”.

“Insisto, mientras las cosas no se concretan, empezar hablar de supuestos, posibilidades. Si internamente lo están haciendo que bueno, porque es una buena posibilidad y buen nombre. Pero hablar de supuestos es muy fácil”, comenta.

Más allá de eso valora que, en la Roja, se ha notado que se llevan bien y pueden hacer un gran trabajo juntos, lo que es una buena noticia para todos.

“Una pareja de centrales no hay que esperar, uno se da cuenta al momento y se da cuenta en seguida cuando hay una complicidad, hay una sociedad que se puede hacer y que va de la mano con el rendimiento, el que ha sido bueno. No hay discusión. Pero ya pensar que lo van a ir a buscar, es una situación que no está al alcance de uno, es de los que están a cargo de la situación”, detalla.

Pide hacer un esfuerzo

Roberto Reynero destaca que lo realizado por Zaldivia y Villagra ha sido de lo mejor que se ha visto en el equipo de la Roja, aunque dependerá del técnico que esté en la U.

“Tendría el ojo el técnico para elegir lo mejor que se pueda, porque hemos mermado en los refuerzos por tres o cuatro temporadas. Me da impresión que sería buena dupla, como se entienden bien en la selección sería lo ideal”, destaca.

En ese sentido, sabe que comprar un jugador desde Unión Española siempre es complicado, pero pide que la dirigencia de Azul Azul pueda hacer un esfuerzo.

“Veremos qué pasa con las arcas económicas de la U. Con el que esté al lado lo haría bien y espero que no le pese la camiseta, porque cada vez que llega un refuerzo parece que les pesa mucho jugar con la de la U”, asegura.

Un llamado a la calma

Por su parte, Cristián Castañeda es más cauto a la hora de hacer un análisis de la dupla defensiva, donde cree que deben tener más rodaje.

“Hay que ir siguiendo, viendo su desarrollo y ver el todo. Ver su comportamiento en los entrenamientos, de qué manera entrena, cómo vive el fútbol. No hay que apresurarse, no sería la primera vez que se equivocan en elegir a un chico, hay que tener cuidado”, comenzó alertando.

Más allá de los buenos resultados, cree que la dupla todavía no ha enfrentado a un rival potente, por lo que quiere verlos en la final ante Brasil para sacar conclusiones.

“Es un buen nombre, las estadísticas son las más importantes, pero hay que ver, con todo respeto, no se han enfrentado con jugadores de renombre ni mucho menos. Lo importante es que no les han hecho goles, que es un buen síntoma, pero les han llegado poco, porque los equipos no han estado en la onda de ellos”, finalizó.

