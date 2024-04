Universidad de Chile mantuvo su invicto en el Campeonato Nacional pero lamentó un resultado que estuvo a nada de ser mejor. Este domingo el Romántico Viajero sufrió un agónico empate ante Coquimbo Unido, el que dejó algo inquieto a los históricos.

La familia azul conversó con RedGol y remarcó que con lo ocurrido ante los Piratas perdieron dos puntos más que sumar uno. Eso sí, en los aurinegros vieron a un jugador que, para varios, debe estar sí o sí en las filas del Bulla: Luciano Cabral.

Cristián Olguín aseguró que “el primer tiempo fue aburrido. Coquimbo vino a puro defenderse pero sabiendo que tienen un crack como Cabral. En el segundo tiempo estuvo mejor, se jugó mejor y se pudo hacer el gol, pero por una falla defensiva nos empataron”, lanzó.

Óscar Wirth fue otro de los que destacó al 10 de los Piratas. “Debo reconocer que me sorprendió gratamente Coquimbo, porque juegan más ordenados. El cabro chico, Mondaca, es para tenerlo presente, igual que Guerrero que hace cosas diferentes. Cabral ni hablar”.

De hecho, pidió a la dirigencia poner la mira en el mediocampista. “El equipo fue parejo, no hubo alguien que sobresaliera por el resto. Pensé que la U ahora le pasaría por encima, pero no. Creo que le falta más fútbol, no sé si Cabral en la U generaría más instancias de fútbol”.

Raúl Toro se sumó a la lista de históricos azules locos con Luciano Cabral. “Hoy era un partido para cualquiera. Coquimbo tiene garra, deseo, se maneja bien, tiene buenos jugadores. A mí me gustan tres jugadores: Fernández que es buen central, me gusta Glaby que quería que viniera a la U y Cabral, que es el alma”.

Maximiliano Guerrero y Luciano Cabral aplaudidos por los históricos de la U

Pero más allá de Luciano Cabral, la familia azul también tuvo palabras para lo hecho por la U. Francisco Las Heras señaló que “después del gol la U perdió el control del balón, pero no creo que fuera por la salida de Marcelo Díaz”.

Además destacó al 7 del Bulla, quien nuevamente se elevó como uno de los mejores en la cancha. “Para mí sigue siendo el chico Guerrero. Encarador, luchador, enfrenta, pasa, corre por todo el frente de ataque. Es uno de los mejores”.

No obstante, lamentó el agónico empate. “La U, para mí, perdió dos puntos. La única gracia es que Iquique perdió, pero hay que arrancarse lo más posible de Católica y Colo Colo. Algo matemático que hacía Lucho Santibañez era ganar de local, no se podía perder. Empatar en provincia y con eso uno era campeón”.

Cristián Olguín también tuvo palabras para Maximiliano Guererro, destacando que “me gusta mucho por la forma en la que corre la cancha, su forma de encarar”. Aunque para Cepillín, el primer gol de Luciano Pons fue el punto alto.

“Importante para un centrodelantero hacer goles, pero independiente de eso luchó todas las pelotas, ganó balones. Es un jugador con mucho corazón, ojalá el gol le sirva para que siga por la senda de los goles”, dijo.

Óscar Wirth no se quedó atrás y no escondió su pena por empatar de esa forma. “Tenían la posibilidad de marcar esa diferencia en la tabla, pero futbolísticamente el partido fue equiparado. No hubo una supremacía de fútbol de la U jugando en el Nacional con 40 mil personas”.

El otrora arquero también le dedicó minutos a Luciano Pons. “El compadre es fregado y generoso en la cancha. Esa gente así me gusta cuando están. A veces no tienen tanta habilidad, pero están donde tienen que estar y son cooperadores”.

Uno que fue más optimista es Raúl Toro, quien vio el lado bueno del empate. “El punto mantiene a la U puntera aunque pierda la otra semana. Y si gana y pierde el otro equipo, Iquique, va a sacar diferencias (…) Hoy no es punto perdido. Todos queríamos que ganara la U, pero uno tiene que ver el rival porque no juegas solo”.

A eso le sumó palabras para el 9 de la U esta tarde. “Cuando lo expulsaron le vi cositas que no tiene ninguno, es bien colectivo, se mete ahí con la cabeza. Hoy hizo un gol, qué mejor. De a poquito porque empezó mal”.

Finalmente está Juan González, quien detalló lo que necesitó el elenco estudiantil esta tarde. “Creo que le faltó llegar de mejor manera a la última zona, porque lo buscó durante todo el partido. No especularon, salvo los últimos minutos que Coquimbo se fue a la ofensiva, pero la U fue protagonista y no tuvo claridad para abrochar el partido”.

En esa misma línea, remarcó que hoy el León perdió un triunfo que tenía en las manos. “Se dejaron de ganar dos puntos que eran importantes para hacer una diferencia mayor. Igual se sumó, lo ideal eran los tres, pero se valora”.

Para cerrar, destacó a Maximiliano Guerrero. “Hizo un partido completo, es desequilibrante en la última parte, pero también hay un trabajo táctico en lo defensivo que es admirable. Presiona en la zona, hizo un partido correcto y, para mí, es uno de los más destacados”.

¿Cuáles son los números de Luciano Cabral en Coquimbo Unido?

En lo que va de temporada 2024, Luciano Cabral ha logrado disputar un total de 11 partidos oficiales con Coquimbo Unido. En ellos ha marcado dos goles, ha aportado con una asistencia y llega a los 870 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega la U?

Universidad de Chile ahora pone la mira en su próximo partido en el Campeonato Nacional. El domingo 21 de abril a partir de las 15:00 horas el Bulla visita a Palestino buscando estirar su invicto.

