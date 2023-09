Universidad de Chile sigue en medio de su mala racha del Campeonato Nacional, luego de siete fechas sin saber de victorias, lo que ha tenido en duda la continuidad del técnico Mauricio Pellegrino.

Una situación donde un ex referente azul, Patricio Mardones, asegura que tiene que ver, en una de sus partes, porque deja afuera a un jugador que puede darle mucho fútbol, pero que tiene pocas opciones: Lucas Assadi.

Confianza

El histórico campeón con Universidad de Chile asegura que hay que dar las oportunidades a un jugador de las condiciones de Assadi, porque le puede dar mucho más al equipo.

“Assadi tiene personalidad, es atrevido para jugar, pero tiene que tener continuidad, jugar y que el equipo en lo colectivo ayude. No podemos tener la responsabilidad de que Assadi te va solucionar todo, porque la memoria es frágil, pero es como que Assadi llevara 10 años en Primera y es su primer año”, comentó en conversación con Paulo Flores, en el “Late de Florete” en Redgol.

Por lo mismo, deja en claro que una de las fórmulas para sacar a flote a la U es dándole protagonismo, aunque también resalta que el equipo debe jugar para el talentoso volante.

“Tiene que jugar, la única forma que el equipo colectivo funcione es que sea parte de ese engranaje y pueda desarrollarse porque tiene condiciones. Es hábil, en un sector de la cancha donde no hay muchos jugadores, donde hace algo diferente. Pero tiene que tener constancia”, precisa.

Palo a Pellegrino

En los últimos partidos el técnico Mauricio Pellegrino ha optado por darle pocos minutos a Lucas Assadi, lo que para Mardones es un claro error de lo que está haciendo.

Por lo mismo, apunta al trabajo que está haciendo el argentino, donde no le da la oportunidad suficiente para que el volante pueda explotar de la manera que quieren los azules.

“Él mismo está trabajando en el día a día, pero Pellegrino ha sido tacaño con Assadi, como que si, como que no, pero en ese sentido Assadi, no conozco la interna, no se ha sentido cómodo”, finalizó.

¿Cuándo fue el último triunfo de la U en el Campeonato Nacional 2023?

El 8 de julio, Universidad de Chile ganó por última vez en el Campeonato Nacional 2023. Luego de eso, encadenó siete partidos sin ganar, una racha que quiere cortar ante Deportes Copiapó.

¿Cómo está la U en la “apretadita tabla” del Campeonato Nacional 2023?

La U marcha en el 10° puesto del Campeonato Nacional 2023 a día de hoy, 21 de septiembre.