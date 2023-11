Hernán Galíndez, portero ecuatoriano que tuvo un complicado adiós de Universidad de Chile el año pasado, recordó su paso por el cuadro azul y las razones que lo llevaron a pedir una salida anticipada. A pesar de todo, no descartó volver al fútbol chileno en el futuro.

El ahora golero de Aucas dialogó con D Sports, donde reconfirmó que una de las razones para partir fue su lugar en la selección de Ecuador. “No era mi idea irme y menos como me tocó salir. Mi mayor miedo era lo que estaba viviendo y que me perdiera la posibilidad de ir al Mundial”, partió diciendo.

“Mi familia no estaba cómoda. No tuve mucho tiempo pensar”, comentó. Durante su estadía en nuestro país, el representante de Galíndez denunció que el portero fue víctima de graves amenazas. Ahora, el seleccionado ecuatoriano agregó otros factores que influyeron en su decisión.

“Me fui a vivir a Chicureo y son detalles que la gente quizás no entiende, pero estar alejado de la ciudad y no conocer a nadie afecta. Hoy viviría en otro lugar porque no pude conocer Santiago del todo, mi esposa no tuvo la oportunidad de hacerse amigas y eso no es fácil”, sumó.

De todas maneras, dejó claro que no se arrepiente de haber vestido los colores de Universidad de Chile, aunque sólo estuvo medio año en el Centro Deportivo Azul. “Si tuviera la posibilidad de volver el tiempo atrás, tomaría la misma decisión de ir a la U, sin duda”, reflexionó.

“Con respecto a la hinchada de la U, sólo tengo palabras de agradecimiento. Hasta el día de hoy algunos hinchas me escriben y recuerdan. No es que me fui porque no me querían, fue porque hubo algunos que fueron contra mi mujer y hay temas que uno no negocia”, continuó.

Hernán Galíndez dice que volvería al fútbol chileno

A pesar de acusar malos tratos de algunos hinchas durante su estadía en nuestro país, Hernán Galíndez no le cerró las puertas a regresar al fútbol chileno. Incluso, el portero de la selección de Ecuador valoró un supuesto interés de otro club nacional.

“No le cierro las puertas a ningún club. Me informaron que me estaban sondeando de Universidad Católica, pero no se contactaron conmigo, fue un rumor. Sí volvería a Chile, tiene un fútbol muy competitivo”, dijo el portero a D Sports.

Como cierre, habló del momento deportivo de la U. “No entiendo por qué Universidad de Chile no puede demostrar la grandeza que tiene. Es difícil porque uno desde dentro esta completamente cómodo, no te falta nada, estás solo para jugar fútbol. No entiendo por qué no pueden mejorar”, concluyó.

¿Cuánto tiempo estuvo Hernán Galíndez en la U?

Hernán Galíndez vistió la camiseta de Universidad de Chile por cortos seis meses. El portero ecuatoriano llegó al cuadro azul en enero de 2022, pero se fue en julio del mismo año para volver al fútbol ecuatoriano.

