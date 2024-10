El DT de la U asegura que en la U no hay presión: la convierte en confianza en las herramientas azules y la propia exigencia de ganar los nueve puntos que restan por jugar.

Gustavo Álvarez palpita el Clásico Universitario de Universidad de Chile contra Universidad Católica, en plena lucha por el título con Colo Colo. Los azules necesitan que los albos tropiecen, pero para eso será importante que el mismo Chuncho gane todos sus partidos restantes.

Así las cosas, el entrenador de la U aseguró que en el CDA no hay presión, sino las ganas, expectativas externas y desafío propio de conseguir los tres puntos ante la UC, Ñublense y Everton.

“La presión es la expectativa del entorno de las capacidades y posibilidades nuestras, entonces es lógico que en un club tan grande se genera esta expectativa. De eso estoy consciente desde el primer día”, dijo Álvarez.

El DT agrega que “siempre tenemos la responsabilidad de ganar, independiente de contra quién jugamos. Lo primero es aceptar que tenemos una gran expectativa. Que nos vaya bien y que mejoremos es parte de nuestra propia exigencia. Lo he dicho: no necesitamos que nos exijan ganar para que queramos ser mejores, es al revés; es tan grande nuestra exigencia que aceptamos las expectativas que generamos y no sentimos presión”.

Álvarez: sacar lo mejor de la U

Complementa que “yo vinculo la presión con un estado de alerta que te paraliza, que te da ansiedad, y no es un estado recomendable para una profesión ni un desenlace de torneo donde tienes que ser fresco y espontaneo para sacar lo mejor de uno mismos”.

Sobre el tema, Álvarez concluye que “necesitamos en estos tres partidos nuestra mejor versión y si ustedes lo trasladan a la profesión, la mejor forma de desarrollarla es con tranquilidad, optimismo, entusiasmo y alegría. Eso es lo que tenemos que sentir. Y sobreponernos a cualquier estado que pueda existir. Mi obligación como DT es transformar la presión en confianza”.

La U se vuelve a encontrar con la UC en la recta final de la lucha por el título con Colo Colo.

Respecto a la Católica, el deté de la U manifestó que “es un equipo solido, bien estructurado y un poder de ataque interesante, con una cuota goleadora en su 9; que tiene a Tapia en un muy buen nivel, jugadores con buen pie en el medio y jugadores solidos en defensa. Por eso está en los puestos de arriba, estuvo peleando el título también”.

“Es un rival de jerarquía, parece una frase repetitiva, pero lo es, no digo nada que ustedes no vean. Nuestro desafío es imponer nuestra idea a partir de que nuestro plan de juego sea superior, y desarrollar un carácter que nos permita ganar el clásico”, sentenció Gustavo Álvarez.