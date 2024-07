El entrenador de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, protagonizó una tensa conferencia de prensa a la espera del partido como visita del Chuncho contra Cobresal, por la fecha 16 del Campeonato Nacional. El torneo vuelve a la acción tras el receso y la U debuta en la segunda rueda como puntera en la tabla.

Sin embargo, la ausencia de Marcelo Morales en la vuelta contra Everton por Copa Chile sigue generando polémica, en una renovación de contrato estancada que llegó al escándalo por informaciones que apuntan a que Azul Azul congeló al lateral izquierdo, lo que dejaría a Álvarez como “cómplice” por aceptar la orden dirigencial.

“La semana de Morales la vi muy bien y la lista de convocados nunca la hice pública”, dijo corto y visiblemente molesto el DT al ser consultado de entrada si es que Morales reaparecerá ante Cobresal.

El DT agregó que “me preocupa cuando un sector de la prensa inventa o tergiversa y me ocupa el equipo con el cual estoy muy conforme. (…) Los puestos a reforzar los mantengo en discreción para que haya una estabilidad y tranquilidad en el plantel. Y seguridad. Que cada cual saque sus conclusiones”.

Inventar y tergiversar…

Consultado sobre sus palabras de inventos y tergiversaciones, complementó que “Lo de Marcelo no es una explicación, es la verdad. Entonces yo acabo de hablar de inventar y tergiversar, nada más que agregar. Me preguntaron que me preocupa, deportivamente nada”.

Y la polémica continuó cuando le recordaron que cuando estaba en Huachipato también hubo acusaciones de congelamiento a Bastián Roco.

“Vamos por partes: yo llego a Huachipato, a un equipo que venía pelando el descenso tres años y necesitaba un resurgir deportivo y me parece que lo hice. El tema del jugador venía con negociaciones contractuales antes de mi llegada, tenía varios años en el club y tenía negociación previa”, expuso.

Añade que “en lo deportivo, en el orden de los centrales yo tenía a Nicolás Ramírez, a Benjamín Gazzolo, Renzo Malanca, y después por temas deportivos me fui decidiendo por uno u otro. Lo que sucedió después o no sucedió, estando yo hoy en la U no es trascendente”.

¿Marcelo Morales sale del congelador? Gustavo Álvarez mantiene el misterio.

Por último le consultaron si, en el caso el caso “hipotético” que Azul Azul le hubiera pedido congelar a Morales, qué hubiera hecho, Álvarez sentenció que “me habla de supuestos. Acá hay una negociación de hace meses que he dicho que veía con optimismo. Hablando con ambas partes querían llegar a cuerdo, y yo como entrenador con un intento permanente en que saliera bien. No imagino un escenario que hoy no es”.