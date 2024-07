Universidad de Chile tiene el enfoque puesto en el regreso del Campeonato Nacional, aunque la previa ha estado marcada por la tensión entre Gustavo Álvarez y la prensa a raíz de Marcelo Morales. El DT aseguró que el jugador no está cortado, pero algunos periodistas cuestionan su versión.

La conferencia de prensa antes del partido contra Cobresal fue ejemplo de la presión que rodea al tema. El DT de Universidad de Chile tuvo respuestas muy breves en la rueda de prensa de este viernes 19 de julio, tanto así que la periodista Daniela Alegría se lo hizo saber.

“Es evidente que está molesto”, le apuntó la comunicadora de La Magia Azul. “Para nada. Perdona que te interrumpa, pero para nada. Para ser claro no hay que ser extenso”, le contestó el entrenador. Luego, Alegría le consultó cómo ha llevado esta semana debido a las críticas que han caído sobre él.

“Hay que estar preparado para las críticas, para que se mienta, para que se tergiverse. No lo tomo como algo personal. No siento que estén atacando a Gustavo Álvarez, sino al técnico de la U. Si hubiera otra persona sentada acá, sería víctima de lo mismo”, respondió el DT.

Gustavo Álvarez habló de las críticas por el caso Marcelo Morales | Photosport

Gustavo Álvarez y las críticas en la prensa: “Me tiene sin cuidado”

“No puedo elegir transitar el camino de entrenador, sea del club que sea, sin este matiz de críticas, de trascendidos y suposiciones. No lo puedo evitar. Lo que sí puedo evitar es cómo transitarlo. ¿Cómo lo transito? Dando conferencias, hablando después de los partidos y aceptando la exposición”, añadió.

“A un DT se le pueden criticar tres cosas: el perfil profesional, que en mi caso no es criticable; la posición en la tabla, que tampoco lo es; y cómo juega el equipo, que si bien siempre se puede mejorar y siempre soy crítico, creo que tampoco se puede criticar. Cuando estas no se pueden criticar, se buscan otras”, razonó.

“Es ahí donde no me lo tomo personal, porque es parte de mi función y uno cuando acepta el cargo sabe que estarán las críticas, las suposiciones e inventos. Es parte de la sociedad y de la vida misma. Al no tomarlo como algo personal, me tiene sin cuidado y no me molesta. Simplemente, digo lo justo y necesario para dar menos tela que cortar”, cerró.

