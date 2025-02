Universidad de Chile suma dos triunfos en la misma cantidad de partidos en el inicio de la Liga de Primera 2025, que la tienen encumbrada en el primer lugar de la tabla de posiciones.

Un trabajo que ha llevado adelante el técnico Gustavo Álvarez y sus jugadores, además del protagonismo de algunos refuerzos, que permiten el alza de la U en un nuevo torneo.

Pero hay un problema que empieza a rondar por el Centro Deportivo Azul, que podría llegar a complicar a los chunchos a futuro, que tiene que ver con los minutos juveniles.

Está claro que el llamado a sumar los Sub 21 es Lucas Assadi, pero teniendo en cuenta de que no ingresó ante La Calera, hace entender que la U no tiene un jugador seguro para cumplir la regla.

Lucas Assadi tiene la pelota en sus manos para sumar más minutos en la U. Foto: MarcoÊVazquez/Photosport

ver también Gustavo Álvarez no quedó satisfecho con el triunfo de la U de Chile ante Calera: “Hay que mejorar”

Lucas Assadi el llamado a sumar minutos Sub 21

Gustavo Álvarez cumplió de gran manera con los minutos de juveniles en la temporada 2024, todo por la titularidad que tenía en ese entonces Marcelo Morales, quien partió al fútbol de la MLS.

Publicidad

Publicidad

Un problema que llega como herencia al presente año, teniendo en cuenta de que el llamado a sumar en ese reglamento es Lucas Assadi, pero que no es titular en la U.

Pese a que está comenzando el torneo, es un ítem en que el equipo bullanguero tendrá problemas esta temporada, por lo que Gustavo Álvarez deberá resolver para el correr de los partidos.

Por ahora suma 90 minutos, en gran parte por lo que entregaron los seleccionados en el Sudamericano Sub 20, donde se espera que Ignacio Vásquez sea otro que pueda sumar acompañado de Agustín Arce, pero se deben ganar su espacio en el equipo.

Publicidad