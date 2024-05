El entrenador de Universidad de chile, Gustavo Álvarez, habló en rueda de prensa desde el Centro Deportivo Azul. En la previa del duelo por seis puntos contra Deportes Iquique en lo más alto de la tabla, al técnico le tocaron un tema que caía de cajón: Luciano Cabral.

El mediocampista de los registros de Coquimbo Unido es la gran figura y vedette del fútbol chileno en lo que va del 2024. Cabral ha sido puesto en la órbita de Colo Colo y la misma Universidad de Chile, mientras en paralelo varios ya piden al argentino de sangre criolla en la selección chilena.

Sin embargo este pasado jueves se supo que Cabral puso y estuvo cerca de ser jugador de Universidad de chile a principios de año, pero en su llegada a la banca de la u, Álvarez le bajó el pulgar.

Según contó Cristián Caamaño, consultado por la directiva en la temporada, el DT de la U respondió a Azul Azul con un no a Cabral, enfocado en darle rodaje a Lucas Assadi y Jeison Fuentealba, tal como había pedido la misma concesionaria.

No es tema por ahora

Hoy se le preguntó a Álvarez por Cabral y salió jugando: “todavía no se conversa eso (los refuerzos). Creemos que tenemos que ir partido a partido y mientras no haya una ventana abierta del mercado no es un tema prioritario”, dijo el DT.

Álvarez agregó que “estamos enfocados en el partido contra Iquique y los duelos que quedan. A partir de la fecha 15, con una ventana bastante larga de mercado, recién analizaremos el tema”.

“Producto de la evaluación de nuestro plantel veremos si tenemos que incorporar a alguien o no. Yo no hablo de jugadores y supuestos, hablo de realidades”, sentenció Gustavo Álvarez.

¿Cuándo es el próximo partido de Universidad de Chile?

Tras golear a Huachipato, Universidad de Chile volverá a la acción este domingo 5 de mayo como local contra Deportes Iquique, por la undécima fecha del Campeonato Nacional, en el estadio Ester Roa de Concepción. El duelo está pactado desde las 15:00 horas con el arbitraje de Diego Flores.