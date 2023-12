El panel de Deportes en Agricultura debatió sobre el fútbol joven del balompié chileno, esto tras la problemática interna estallada en Universidad de Chile. Entre bajas, Mauricio Pellegrino debió recurrir a jugadores del plantel de proyección del Chuncho para preparar el duelo ante Cobresal, y el plantel juvenil debía disputar este viernes la semifinal de su torneo ante Magallanes.

Como paréntesis, Universidad de Chile perdió 2-1 ante Magallanes en Puente Alto y La Academia clasificó a la final del Campeonato Proyección…

“Acá es donde volvemos a lo mismo de la formación y de cómo están los futbolistas. Este chico, David Retamal, le hizo un gol a Huachipato hace unas semanas en el amistoso. Tiene 20 años… Juega en el equipo de proyección de la U”, dijo Cristián Caamaño.

El periodista agregó que “este partido que se juega en Puente Alto. ¿Cuánta gente hay viendo este partido de semifinales del Campeonato de Proyección? Debería estar siendo visto por 20 mil personas. El hincha de la U hoy quizás disfrutaría más viendo al equipo de proyección que el equipo profesional. Pero están jugando con 120 personas, las familias”.

“Jugadores de 20 años. Entonces, si los clubes grandes en Chile tienen jugadores de proyección de 20 años estamos liquidados. A los 20 años deberían estar comiendo tierra en la Primera B o en el plantel profesional, no en equipos de proyección de un equipo grande”, concluyó Caamañano.

Por su parte, Patricio Yáñez añadió que “lo que pasa es que no hay jugadores. Porque si hay un jugador de 20 años en un equipo de proyección es porque no va a llegar… Tienen que tenerlos. Nicolás Córdova decía el otro día: hay una cantidad de jugadores que sobran. Hablaba el otro día con otro técnico que dirige en Primera, pero ha visto a todas las juveniles, me dijo no hay ningún jugador, ninguno que tenga algo”.

La opinión de Guarello

Tras el Pato, tomó la palabra Juan Cristóbal Guarello y fue tajante con la organización del fútbol joven: “a los 20 años si estás jugando en el equipo de proyección es porque ya no llegaste. ¿Cuál es el problema? Lo dijo el otro día Fernando Carvallo… y en Colo Colo lo hablé con Lucho Pérez: en Chile sobran divisiones. Hay demasiadas categorías y deberían haber sólo tres, como había antes: una juvenil de 17 y 18 años; la primera infantil (15 y 16) y la segunda infantil (13 y 14), y nada más. Tres divisiones”.

¿Estás de acuerdo que el fútbol joven en Chile está en crisis? ¿Estás de acuerdo que el fútbol joven en Chile está en crisis? YA VOTARON 0 PERSONAS

Guarello sentencia que “en cada categoría que te absorben dos años, tienes 25 jugadores buenos y no tienes repartido todo. Y los que pasan los 18 y no están para jugar en el primer equipo, a un campeonato de reservas”.

Toda la actualidad del fútbol y deporte nacional e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News. ¡No te pierdas de ninguna novedad!

¿Quién jugará la final del Campeonato Proyección 2023?

Tras superar a la U, Magallanes enfrentará a Palestino por el título. Los árabes derrotaron por 3-1 a Universidad Católica en la cancha 2 del estadio La Cisterna.